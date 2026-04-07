Billetes de avión baratos para esta primavera: Iberia Express ofrece vuelos desde 28 euros

Iberia Express ha lanzado la campaña "Esta primavera, deja que tus planes despeguen" con la que ofrece vuelos desde 28 euros por trayecto para viajar desde Madrid a destinos nacionales e internacionales.

La promoción estará disponible hasta el lunes 20 de abril y permitirá volar del 7 de abril al 15 de junio y del 29 de septiembre al 15 de diciembre de 2026, siendo solo necesario darse de alta de forma gratuita en el Club Express.

Entre las opciones nacionales, los clientes podrán encontrar vuelos a Ibiza desde 34 euros, Mallorca desde 35 euros y Menorca desde 38 euros por trayecto; y en las Islas Canarias, La Palma desde 54 euros o Lanzarote desde 55 euros.

En cuanto a los destinos internacionales, la campaña incluye vuelos desde Madrid a destinos europeos como Mánchester desde 28 euros o Londres desde 38 euros, y propuestas más exóticas como Marrakech desde 46 euros y El Cairo desde 96 euros por trayecto, siempre comprando ida y vuelta.