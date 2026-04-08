Los hórreos del norte se vuelven intocables: declarados Patrimonio Cultural Inmaterial por el Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se reconocen los hórreos del norte de la península como vehículos y expresión simbólica de identidades como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Este reconocimiento a los hórreos presentes en Galicia, Asturias, León, Cantabria, Navarra y País Vasco se debe al "papel esencial" que desempeñan como marcadores culturales y expresiones de identidad colectiva, vinculados a prácticas sociales, saberes transmitidos, memorias compartidas y representaciones, destaca en un comunicado el Ministerio de Cultura, que ha impulsado esta iniciativa.

La declaración pone de relieve no solo las actividades, oficios y conocimientos tradicionales asociados a estas construcciones, sino también "un capital inmaterial contemporáneo y complejo" que las comunidades han elaborado en torno a ellas, destaca el ministerio en un comunicado.

El Ministerio de Cultura subraya que el objetivo de este reconocimiento es garantizar la salvaguarda de esta dimensión inmaterial, incorporándola de forma explícita en los procesos de identificación, documentación, estudio y difusión de este patrimonio, reforzando su reconocimiento y asegurando su transmisión intergeneracional.

Estos valores simbólicos configuran "un capital cultural" que contribuye a la cohesión social y al fortalecimiento de las identidades locales y regionales, manteniéndose vivo gracias a la interacción constante entre las comunidades portadoras y el bien, lo que asegura la continuidad y recreación de sus significados en el tiempo, señala el departamento que dirige Ernest Urtasun.

Los hórreos son arquitecturas populares que se diseñaron para guardar las cosechas y alimentos y ponerlas a salvo de los roedores y alimañas. Su principal seña de identidad es que se levantan sobre pilotes o pies derechos que los aíslan del suelo para favorecer su ventilación interna y evitar el acceso de los animales.

Además, poseen un valor inmaterial que reside en su función simbólica y social, ya que han sido y siguen siendo, según el ministerio, "lugares de memoria, hitos visuales y espacios cargados de significados asociados a prácticas, relatos y modos de vida tradicionales".

Si bien se han detectado una serie de riesgos para su mantenimiento, como pueden ser la desvinculación funcional del hórreo y su homogeneización, la desconexión intergeneracional o la pérdida de los contextos culturales.

Por ello, las medidas de salvaguarda se orientan a la preservación de su dimensión simbólica y social, junto con la conservación material y los oficios tradicionales vinculados a ella.

La declaración de los hórreos del norte de la península ibérica como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial ayudará a garantizar su conservación, asegurando que las medidas de protección vayan más allá de su materialidad, asegurando su valor simbólico y de identidad social.