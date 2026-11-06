¿Miedo a volar? Estos son algunos consejos de expertos

Según varios estudios, la aerofobia o miedo a volar afecta en el mundo a millones de personas. De hecho, se calcula que la cifra oscila entre el 20 y el 33 %. Por lo tanto, es un pánico o aprensión que es más común de lo que pensamos. En España, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, entre un 5 y un 6 % de la población tiene fobia a volar. Y es que esto representado en cifras supone más de 2,5 millones de personas. Una experiencia muy complicada para el que la vive, de eso no cabe duda.

El personal de tripulación está preparado para hacer frente a casos de crisis en pleno vuelo por parte de algún pasajero. Pero, ¿qué es lo recomendable para poder viajar sin tanta angustia? En Viajestic, como buen portal de viajes y recomendaciones, nos hemos puesto manos a la obra para ofrecerte una pequeña guía de ayuda que convendría poner en práctica. Por lo tanto, si tienes aerofobia, ¡toma nota!

¿Por qué surge el miedo a volar?

Detalle tarjeta de embarque, aeropuerto | Pixabay

Si de miedos se trata, no hay ser humano que no le tenga miedo a nada. Pero, respecto a volar en avión o en helicóptero, los psicólogos especializados explican que este temor rara vez responde a una sola causa. Muchos lo asocian con la sensación de pérdida de control, el miedo a las alturas o a los espacios cerrados, una mala experiencia previa o trauma por alguna noticia sobre accidentes aéreos. Y es que lo que está confirmado es que, en muchos casos, la anticipación es peor que el vuelo en sí. Pues, muchas personas experimentan ansiedad días antes del viaje.

Recomendaciones de expertos

Cabina de avión | Pixabay

Buscar información: tener la certeza mediante medios fiables de lo que ocurre durante el vuelo ayuda a restar misterio a lo desconocido. Las turbulencias, por ejemplo, son un fenómeno habitual y los aviones están diseñados para soportarlas. Buscar información al respecto puede ayudar a concienciarnos de que nada malo está sucediendo durante el vuelo. Además, el avión es uno de los medios de transporte más seguros del mundo.

Millones de personas viajan en avión cada día y es rara la ocasión en la que suceda algo. De hecho, los datos de la aviación comercial muestran que el avión es uno de los transportes con menor índice de accidentes en relación con los kilómetros recorridos.

Comunicar el miedo a la tripulación: antes de comenzar el vuelo, se recomienda avisar a los azafatos de la situación. Pues, así ellos están preparados ante cualquier situación inesperada que pueda suceder. Los auxiliares de vuelo están acostumbrados a tratar con pasajeros nerviosos, por lo que son de gran ayuda en estos casos.

Técnicas de respiración y relajación: respirar calmadamente, con ejercicios lentos y profundos, ayuda a aliviar la sensación de ansiedad. Pues, el cerebro se concentra en respirar bien y olvida parcialmente el pánico que lo está llevando a ello. Por lo tanto, los expertos aconsejan inspirar por la nariz y espirar despacio por la boca. Asimismo, también se recomiendan la relajación muscular progresiva y la visualización de escenas agradables.

Planificar bien el viaje: organizar bien el viaje ayuda a reducir la tensión ante lo inesperado. Aunque pueda parecer algo simple, el hecho de llegar con tiempo al aeropuerto, elegir un asiento que nos guste y llevar a mano música, series, lectura o pasatiempos puede marcar la diferencia. Asimismo, si quieres una zona donde no desees notar mucho las turbulencias, en el caso de que las haya, se recomienda la sección central, ubicada sobre las alas o justo alrededor de ellas.

Evitar los estimulantes: ante situaciones de pánico y nerviosismo, se recomienda encarecidamente no consumir cafeína o bebidas energéticas. Los especialistas también desaconsejan recurrir al alcohol para calmarse, ya que puede empeorar la ansiedad.

Participar en cursos que ayudan a controlar el miedo a volar: durante los últimos años, varias compañías de aviones han implantado una serie de cursos que ayudan a personas con aerofobia a aprender a controlar la ansiedad y el miedo. De esta manera, con la ayuda de psicólogos y expertos, el pasajero aprende a sobrellevar los viajes.