Cómo fotografiar el eclipse solar total: ¿puedo usar las gafas homologadas para proteger la cámara del móvil?

El eclipse solar total de este 12 de agosto ya está aquí y son muchas las personas que quieren guardar un recuerdo de este fenómeno astronómico y captar e inmortalizar esa imagen tan esperada por todos. Pero... ¿qué precauciones tengo que tomar si quiero fotografiar el eclipse con la cámara del móvil?

Pedro Vicente-Mullor, profesor e investigador en Fotografía e Imagen de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha ofrecido a Europa Press una guía con consejos esenciales para lograr retratar el histórico momento con un teléfono móvil o una cámara.

Personas mirando el eclipse solar total | iStock

"En primer lugar, no se puede hacer fotos desde el teléfono sin protección", ha explicado. En la actualidad, las cámaras de los dispositivos móviles están "muy avanzadas" y son capaces de sacar "grandes fotos", pero tienen sensores "cada vez más sensibles" que se pueden dañar con la luz solar que se emitirá durante el eclipse, por lo que "captar el evento sin filtro puede estropear la cámara".

La solución más "sencilla", ha continuado, es "ponerle al teléfono las mismas gafas que vamos a utilizar para los ojos y que la lente quede cubierta por completo". A este respecto, la lente del móvil funciona igual que el ojo humano y, por tanto, protegerlo es igual de importante. En el caso de las cámaras, hay que "utilizar filtros específicos que tapan el 99 por ciento de la luz", ha indicado.

En segundo lugar, el investigador sugiere el uso de trípode para que la foto "no salga movida". Para hacer una "buena foto" la cámara necesita cuatro o cinco segundos de exposición, por lo que el móvil "no debe moverse", ha incidido. Por ello, ha recomendado también el uso de un mando 'Bluetooth' o el temporizador de la cámara para no pulsar el teléfono directamente.

Asimismo, el tercer consejo de Mullor es la "importancia" de bloquear la exposición y el enfoque, y fijarlo en el sol, tanto en una cámara como en la del teléfono.

La cuarta idea es usar el zoom óptico y no el digital, ya que "solo se amplían los píxeles" y la imagen "pierde calidad". En el caso de las cámaras, es más adecuado usar teleobjetivos grandes de 200mm, junto al filtro.

Otra opción, como solución, es ajustar el trípode, los parámetros y el zoom con anterioridad y grabar en vídeo todo el eclipse, "lo que permite escoger el 'frame' deseado más tarde, sin tener que preocuparse durante el evento astronómico".

Imagen de archivo de un eclipse total de sol | EFE/Alberto Valdés

En la fase total del eclipse, que será cuando la Luna tape por completo al Sol, la oscuridad será "absoluta" por lo que "se pueden quitar tanto el filtro de la cámara como del teléfono", ha explicado el investigador, aunque "con cuidado porque durará apenas un minuto".

Contempla tu alrededor

"No todo es el sol", ha recalcado Mullor, que como sexto consejo ha resaltado que durante el evento astronómico no solo "importa lo que sucede en el cielo" y que "miremos a la naturaleza y a los objetos que haya alrededor", ya que la luz formará efectos y fenómenos "extraños y curiosos" en sus sombras.

Conforme la Luna cubra al sol, la luz emitida cambiará, lo que producirá efectos "únicos" y la tonalidad del paisaje variará en unos pocos segundos.

Disfruta del momento

La última recomendación, y la más "importante" (remarca el experto de la UPV) es "disfrutar el eclipse completo en directo y no vivirlo a través de las pantallas, puesto que es una experiencia única y muy breve".

"No volverse locos, hay fotógrafos expertos en este ámbito que realizarán imágenes espectaculares y que también podremos ver en un futuro, hay que aprovechar y disfrutarlo en vivo", ha concluido.