Una piloto comparte ciertos consejos para perder el miedo a volar y aprender a disfrutar de estos viajes

Como no podía ser de otra manera, con la llegada del verano, la mayoría de los viajeros prepara cada detalle para disfrutar al máximo de sus vacaciones. Muchos tienen que tomar aviones para trasladarse hasta su destino y, de ellos, un alto porcentaje padece de aerofobia o miedo a volar.

Lourdes Carmona, piloto y creadora de contenido en redes sociales, ha concedido una entrevista en la que, entre otras cuestiones, ha hablado de ese miedo a volar, que en muchas ocasiones surge por falta de información o, incluso, estrés. “No saber cómo funciona el avión ni quién lo conduce genera teorías de riesgo en nuestro subconsciente”, explicó.

La piloto, que imparte cursos para tratar de superar ese miedo, ha afirmado que afecta especialmente a personas entre 30 y 35 años y que puede aparecer de forma repentina, incluso en las personas que utilizan el avión de forma habitual. Lo que es un hecho es que, en estos casos, el desconocimiento puede jugar en nuestra contra, al no tener ni la más mínima idea de cómo funciona un avión. “Nuestra mente rellena ese vacío mediante el miedo, con imágenes que hemos visto en las películas”, ha explicado para El Progreso.

Y añade: “Damos por hecho que, cuando las cosas se tuercen, ese será el desenlace. El avión es seguro por diseño y por todo el protocolo de actuación que se inicia en tierra mucho antes del inicio del embarque”. Por lo tanto, la piloto destaca que se trata de “una larga cadena de trabajo compuesta por centenares de personas que contribuyen a que un avión llegue a su destino con seguridad”.

Lourdes Carmona recordó que, antes de cada vuelo, “hay dos tipos de inspecciones realizadas por la tripulación, una exterior y otra interior”. Pero no todo queda ahí, puesto que “hay otros tres tipos: revisiones diarias de los sistemas, otras cada cierto número de horas de funcionamiento y las más exhaustivas o profundas, en las que el avión se desmonta por completo y casi se vuelve a construir pieza a pieza”.

Síntomas de la aerofobia y cómo afrontarlos

Para detectarla, se manifiesta con sudoración o aumento de palpitaciones. Es por eso que, en pleno vuelo, se recomienda respirar profundamente, recordar lo seguro que es este transporte y, sobre todo, confiar en la experiencia de los pilotos. También hay que tener en cuenta que la prevención es clave, por lo que informarse sobre el funcionamiento de la aeronave, la labor de los pilotos y las medidas de seguridad son cruciales. No podemos dejar de mencionar que existen cursos en los que se realiza una formación avanzada que, incluso, incluyen simuladores de vuelo y educación sobre el funcionamiento de los aviones.