¿Viajas solo por primera vez? Estos son algunos consejos

Cada vez son más las personas que quieren pasar sus vacaciones o tiempo libre en otro lugar. Sin embargo, en pleno 2026 cada vez son más los viajeros que apuestan por conocer el mundo por ellos mismos y sin la necesidad de tener que esperar por nadie. Y es que, a veces, cuadrar agendas se convierte en una auténtica agonía. Por ello, viajar solo es una de las tendencias más sólidas del turismo actual. Conscientes de esta situación, en Viajestic nos hemos pues manos a la obra para ayudarte con algunas cuestiones si es tu primer viaje en solitario.

Y es que, hacer algo por primera vez siempre causa nerviosismo y miedo. Si a esta experiencia le aplicamos el factor de coger un avión e irnos a un lugar completamente desconocido, podría decirse que los nervios aumentan aún más. Pero, ya avanzamos que si todo se gestiona con antelación de manera correcta, no tiene por qué haber problemas. ¡Estos son algunos de nuestros consejos!

Bola del mundo | Pixabay

Elige bien el destino

Si es tu primera vez viajando, lo más recomendable es comenzar poco a poco. Por lo tanto, lugares seguros, bien conectados y con turismo habitual son los mejores para ello. Y es que, ciudades europeas como Lisboa, Ámsterdam o Praga son una muy buena opción. Pero, si quieres ir más lejos, Japón es conocido por ser muy tranquilo.

Reservar con antelación

Si vamos de viaje es esencial el alojamiento en el lugar. Por ello, viene bien reservar el sitio con antelación y confirmar, días previos a la llegada, que todo esté en orden. Asimismo, es muy importante ya tener una ruta organizada que vaya desde el aeropuerto hasta el alojamiento. Por lo tanto, es necesario mirar tipos de transporte y donde están sus salidas.

Prioriza tu seguridad

Viajar solo es una experiencia vital y que viene muy bien experimentar en la vida. Pero, dadas las circunstancias, es importante que gente de tu entorno sea conocedora de tus planes. Y es que, nunca viene mal que familiares o amigos sepan de tu ubicación. Además, si de seguridad se trata, te recomendamos otros tips:

Guarda copias digitales del pasaporte, DNI y el seguro de viaje.

Contrata un seguro de viaje con asistencia médica y cobertura de equipaje.

Evita mostrar objetos de valor o llevar joyas que llamen la atención.

Desconfía de ofertas demasiado buenas para ser verdad, las famosas “gangas”. Pues, normalmente, suelen desembocar en estafas.

Si un lugar o una situación no te transmite seguridad o te pone nervioso, vete.

Viajar solo | Pixabay

No tengas miedo a preguntar o pedir ayuda

Estar en un lugar que no conocemos nos lleva a la incertidumbre y al desconocimiento. Por ello, si tenemos dudas de cómo llegar a un lugar, la mejor opción es preguntar. Y es que, nadie como el ciudadano habitual y de a pie va a conocer mejor la zona. Por lo tanto, preguntar una dirección, pedir una recomendación gastronómica o aceptar una conversación casual puede ser de mucha ayuda.

Viaja ligero

Normalmente, son muchos los motivos por los que viajar con pocas pertenencias es lo mejor. Pues, entre otros aspectos, no son muchas las pérdidas en el caso de que se nos olvide algo en el alojamiento. Pero, si hablamos de esenciales, ropa cómoda, un cargador portátil, zapatos que no hagan daño, documentación y un móvil son la mejor opción.

Cambios si se viaja al extranjero

Algunos factores que no siempre se tienen en cuenta es que, si viajamos a otros países, la moneda con la que se paga no es la misma que la nuestra. Pues, si estamos fuera de la Unión Europea el método de pago es diferente. Asimismo, el sistema contactless suele ayudar mucho con eso, por lo que es necesario tener un una tarjeta apta para todo tipo de monedas. Para ello, el método de pago de Revolut es una buena opción. Además, lejos de quedar aquí, es necesario que mires si tu línea de teléfono opera donde viajas. Pues, de no ser así, debes activar la itinerancia de datos (roaming) en los ajustes de tu móvil y buscar una red local de forma manual.