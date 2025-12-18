Consejos para salir a ver auroras boreales desde Reikiavik

Ver una aurora boreal es una de esas experiencias viajeras que cualquiera quiere vivir. En Islandia, dada su ubicación en el norte del mapa, es posible hacerlo. Es cierto que el fenómeno depende de la naturaleza y que lograrlo no es algo que esté garantizado de antemano. Sin embargo, hemos decidido darte algunos consejos para que tengas más posibilidades de verlas si vas a pasar unos días en Reikiavik.

En primer lugar, debes elegir bien la época del año, y para ello has de tener en cuenta que la temporada de auroras boreales en Islandia va de septiembre a abril. Dentro de este periodo de tiempo es posible verlas, aunque las posibilidades de éxito son mayores en octubre, febrero y marzo.

Por otro lado, aunque Reikiavik es un buen punto de partida porque la ciudad ofrece buenos alojamientos, muchos restaurantes y una amplia variedad de actividades y, con ello, resulta fantástico hospedarse en ella, lo mejor que se puede hacer es alejarse de sus calles para cazar alguna aurora. En la capital islandesa la contaminación lumínica reduce las posibilidades de ver este fenómeno natural, por lo que lo ideal es desplazarse a zonas como el Faro de Grótta, el Parque Nacional de Þingvellir o el lago Kleifarvatn.

Salir del alojamiento en Reikiavik y moverse hasta uno de estos puntos, mucho más oscuros, es una buena idea. Pero todavía lo es más consultar el pronóstico de auroras y el tiempo antes de recorrer los kilómetros de distancia. Cuando la actividad solar estimada es superior a KP 3, ya es posible ver auroras boreales cerca de Reikiavik. Además, es importante que el cielo esté despejado, porque las nubes pueden tapar las luces del norte.

Aurora boreal | Pixabay

Por otro lado, has de tener en cuenta que el frío es notable en la capital Islandesa y sus alrededores durante los meses de invierno. Por eso, teniendo en cuenta que ver auroras boreales requiere paciencia en la mayoría de casos, es importante que te abrigues bien con ropa térmica y lleves bebidas calientes en un termo para hacer frente a las bajas temperaturas.

Además de esto, te diremos que desde Reikiavik parten algunas excursiones guiadas para cazar auroras boreales, lo que puede serte muy útil si es la primera vez que haces un viaje y sales a buscarlas. Los guías conocen mejor los alrededores de la capital, saben seguir las previsiones en tiempo real y se desplazan de un lugar a otro rápidamente si las condiciones cambian.

Por último, te diremos que los guías suelen ayudarte con el tema de las fotografías, porque... ¿quién no quiere capturar la imagen llegado el momento? Respecto a esto, debes saber que lo mejor es usar un trípode y configurar bien la cámara para tomar las mejores fotos: ISO alto, exposición entre 5 y 15 segundos y enfoque manual al infinito.