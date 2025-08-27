6 trucos para lidiar con el jet lag y no rendirte nada más aterrizar

Aunque agosto llega a su fin, el verano sigue en marcha para muchos. Todavía hay quienes comienzan sus vacaciones ahora, aprovechando los días restantes para escapadas más largas y destinos que permiten disfrutar del tiempo con calma, sin prisas.

En WeRoad, como compañía travel para millennials, entendemos que más allá de preparar la mochila para muchos días, hay otros temas que también preocupan. Uno de ellos, el temido jet lag. Esa sensación de cansancio que puede arruinar los primeros días del viaje. Por eso, hemos recopilado algunos trucos para ayudarte a sobrellevarlo y empezar tu aventura con energía:

Imagen de archivo de una mujer en el aeropuerto | iStock

1. Gastronomía ligera: Los primeros días del viaje vienen con emoción… y con desajustes. Tu cuerpo también se está adaptando, así que, aunque tengas ganas de probarlo todo, comer ligero puede ayudarte a no caer rendido ni sentirte pesado. En destinos de Centroamérica (Costa Rica, por ejemplo) o Asia (como Vietnam) debes tener en cuenta que la comida local puede ser más contundente o diferente a lo que estás acostumbrado. Mejor empezar suave y darle tiempo al cuerpo.

2. Evita espacios con poca luz: Durante los primeros días, es mejor no planear visitas a museos, eventos tranquilos o actividades en interiores con poca iluminación que requieran mucha concentración. Deja esas experiencias para cuando estés más despierto y adaptado al nuevo horario, así las disfrutarás mejor.

3. Mantente activo y socializa: Estar en contacto con otras personas y participar en actividades al aire libre ayuda a mantener tu mente y cuerpo despiertos. Interactuar con gente de tu alrededor y estar en constante movimiento puede reducir la sensación de fatiga y ayudar a que tu mente y cuerpo se adapte más rápido al nuevo horario.

4. Di no al alcohol y al exceso de cafeína: Aunque el café puede darte un impulso temporal, esa energía suele desaparecer rápidamente, dejándote más cansado. El alcohol, por su parte, puede alterar tu sueño y aumentar la sensación de agotamiento.

5. Controla tus horas de sueño durante el vuelo: Dormir todo el trayecto, especialmente si aterrizas de día, puede desorientar tu reloj biológico. Lo ideal es hacer siestas cortas para mantenerte alerta al llegar, pero no tanto como para que luego te cueste dormir bien por la noche y reajustar tu ritmo.

6. El jet lag se evita el día anterior: El día anterior del viaje, intenta descansar bien. Esto te ayudará a empezar con ganas y disfrutar al máximo. Apaga el móvil, evita café o alcohol, y crea un ambiente tranquilo con música suave o luz tenue. Así, tu cuerpo estará listo para adaptarse mejor al cambio horario y el jet lag pesará menos.

Para que el jet lag no te frene, empieza con estos pequeños hábitos antes de viajar. Así, llegarás con energía para vivir cada destino al máximo desde el primer minuto.