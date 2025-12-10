El truco para ver dónde están los autobuses interurbanos de Madrid en tiempo real

El transporte público es una parte esencial en Madrid, ya que cada día se producen miles de desplazamientos para ir del hogar al trabajo, realizar recados, actividades de ocio o compras. Hasta ahora, la EMT ya había facilitado a los usuarios la posibilidad de consultar la ubicación en tiempo real de los autobusesurbanos a través de Google Maps, una herramienta que ha mejorado notablemente la planificación de los trayectos y la experiencia de los pasajeros.

Pero ahora la innovación va un paso más allá: gracias a la última actualización de Google Maps, los usuarios podrán consultar también la ubicación de los autobuses interurbanos que conectan Madrid con cientos de localidades de la Comunidad. Esto incluye trayectos que van del norte al sur y del este al oeste, conectando municipios como Majadahonda, Leganés, Alcalá de Henares o San Sebastián de los Reyes, entre muchos otros.

Esta actualización supone una gran mejora para los viajeros, ya que permite planificar mejor los tiempos de espera, coordinar trasbordos y optimizar los desplazamientos, algo especialmente útil en horas punta o para quienes dependen del transporte interurbano para llegar al trabajo o a sus actividades diarias.

Además, estas facilidades demuestran el compromiso de Madrid con la digitalización y modernización del transporte público, acercando la tecnología a los usuarios y haciendo que moverse por la ciudad y la Comunidad sea cada vez más cómodo, eficiente y seguro.