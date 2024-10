Los mejores destinos del mundo para ver auroras boreales y cuándo visitarlos

Lo primero que tienes que sabes es que no hay forma ni manera de concertar cita con una aurora boreal… dicho de otro modo, las auroras boreales son un fenómeno natural y, como fenómeno natural, no sabemos nunca con certeza cuándo podremos disfrutarlo, ahora bien, sí podemos tratar de ajustar nuestro viaje a la época en la que es más probable ver auroras boreales: su temporada alta comienza a finales de septiembre y termina a finales de marzo; nuestro consejo es que no contrates un viaje relámpago sino que estés en tu destino tantos días como puedas para incrementar tus posibilidades. Y ahora vayamos al lío ¿cuáles son los mejores lugares del mundo para ver auroras boreales?

Aurora boreal en Noruega | Pixabay

En Europa

Nuestra primera opción, especialmente si viajas en busca de auroras boreales antes de Navidad, es Laponia, tanto la finlandesa con la casa de Papá Noel de Rovaniemi como escenario, la noruega con la ciudad de Tromso como capital del Ártico o la sueca en el Parque Nacional de Abisko; otro lugar noruego en el que se pueden ver auroras boreales son las islas Lofoten, ubicadas sobre el Círculo Polar Ártico.

Otro lugar europeo en el que se pueden ver auroras boreales es Reikiavik; en la capital islandesa es posible verlas incluso desde el hotel…; y por supuesto Rusia, especialmente Rusia porque la localidad de Salejard, en el Círculo Polar, es uno de los pocos lugares del mundo en los que se pueden ver auroras boreales prácticamente todo el año.

¿Echas de menos Escocia en esta lista? Es verdad que en Escocia también es posible ver auroras boreales pero no tan probable como en Laponia, Islandia o Rusia así que, si viajas con la clara intención de disfrutar de este fenómeno, Escocia no es tu mejor opción.

Aurora boreal en Alaska | Pixabay

En América

En el norte de América también se puede gozar a lo grande de las auroras boreales ¿dónde concretamente? Empezamos por Alaska porque esta región estadounidense pasa por ser una de las más recomendables del mundo para ver auroras boreales: Faibanks y Anchorage son las dos localidades más populares para organizar excursiones de caza de auroras boreales.

Canadá es también un gran destino para ver auroras boreales: Yellowknife en el noroeste del país es de los más recomendados porque aquí podrás visitar el centro Astronomy North y no solo ver auroras boreales sino aprender mucho acerca de ellas; otros lugares canadienses para ver auroras boreales son Whitehorse y también otras localidades como Iqaluit o Banff.

También se pueden ver auroras boreales en Groenlandia pero con un matiz: la isla se vuelve casi inhabitable en los meses más duros del invierno así que si no puedes viajar a Groenlandia entre finales de agosto y septiembre, es mejor que lo descartes como destino a pesar de que sus auroras boreales son memorables.