Esto es lo que puedes pedir gratis en un avión si viajas en turista y probablemente no sabías

Muchos son los que habitualmente eligen el avión como medio de transporte para llegar a su destino y, la gran mayoría de ellos y principalmente por cuestiones económicas, opta por viajar en clase turista. Por lo tanto, es inevitable imaginar cómo sería viajar en la zona más exclusiva del avión, donde los pasajeros pueden disfrutar de todo tipo de comodidades.

Al fin y al cabo, no es ningún secreto que la mayoría de cosas que los de clase económica piden a las azafatas deben abonarlo al momento, mientras que los que viajan en business no deben hacerlo, lo que hace que el trayecto sea mucho más cómodo. En todos los sentidos. Pero no siempre es así para los que viajan en clase turista. Y es que, dependiendo de la aerolínea, se pueden conseguir algunos objetos u otros de forma completamente gratuita.

Cabina de avión | Pixabay

Un claro ejemplo lo encontramos en cuestiones tan básicas como es beber agua o café o, incluso, comer un snack. En varias compañías, sobre todo si estamos hablando de un vuelo de larga duración, las azafatas suelen proporcionártelo sin ningún tipo de coste adicional. Es más, los miembros de la tripulación, viajes en la zona que viajes del avión, suelen dar desayuno, comida o cena completamente gratis para todos los pasajeros, sin distinción.

Pero no todo queda ahí, puesto que si se trata de un vuelo de larga distancia, algunas compañías pueden llegar a proporcionarte tapones para los oídos o, incluso, una almohada para poder descansar en la medida de lo posible durante el viaje. Es más, en algunos casos, pueden incluso llegar a darte mantas para que no pases frío, puesto que no es ningún secreto que la temperatura de los aviones, normalmente, suele ser bastante fresca.

Cabina de avión | Pixabay

Por si fuera poco, en algunas compañías, te brindan la posibilidad de conseguir unos auriculares completamente gratuitos, para que puedas escuchar música o ver una película de las que te ofrecen en su catálogo, o incluso poder utilizarlos en tus dispositivos móviles siempre y cuando esté activado el modo avión. Por lo tanto, si se te han olvidado tus cascos, esta es una buena solución para salir completamente airoso de este bache.

Lejos de que todo quede ahí, no podemos dejar de mencionar que, en algunas aerolíneas, también pueden llegar a ofrecer un kit de higiene dental a todo aquel pasajero que lo solicite, para poder tener sus dientes limpios tras comer algún snack o comida que se dé en el avión. Por lo tanto, aunque a priori parezca verdaderamente imposible, lo cierto es que en algunas compañías y vuelos se puede llegar a conseguir un gran número de objetos sin ningún tipo de coste adicional aunque se viaje en clase económica. Y todo para que tu trayecto sea lo más ameno posible, hayas pagado más o menos dinero por tu billete. ¡Algo muy a tener en cuenta, qué duda cabe!