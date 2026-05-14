Las 10 fiestas españolas más famosas que se celebran en verano de 2026

En verano se celebran algunas de las tradiciones y fiestas mayores más queridas en sus respectivas regiones. La compañía española referente en ofrecer reservas de alojamientos turísticos en línea eBooking.com ha seleccionado 10 de ellas y que año tras año ganan más popularidad en el ámbito internacional:

Fiesta de La Patum (Berga, Cataluña)

Del miércoles 3 al domingo 7 de junio de 2026

Esta tradición declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad tiene más de 600 años de antigüedad y se celebra anualmente por Corpus Christi en un ambiente de emoción e ilusión colectiva. Durante 5 días, las calles de Berga albergan rúas, representaciones teatrales, bailes, pirotecnia y espectáculos con fuego en los que personajes como los cabezudos y los diablos son los grandes protagonistas. El viernes se celebra también La Patum infantil, una versión de la fiesta para niños.

Hogueras de San Juan (Alicante, Comunidad Valenciana)

Del 20 al 24 de junio de 2026

Hogueras de San Juan, Alicante | Civitatis

Las fiestas se prolongan hasta el 29 de junio, aunque la noche más importante es la del 23, cuando se realiza la "Cremà" de las más de 200 figuras tradicionales de las Hogueras de San Juan, muy parecidas a las fallas de Valencia, seguida de la "Banyà" (bañada), cuando los bomberos apagan el fuego que quema en las hogueras.

San Fermines (Pamplona, Navarra)

Del 6 al 14 de julio de 2026

San Fermín en Pamplona | iStock

Con más de millón y medio de visitantes cada año, San Fermín es una de las fiestas españolas más reconocidas en todo el mundo, en buena parte debido a los vistosos encierros taurinos. El ambiente en Pamplona es multitudinario, tanto de día como de noche, con conciertos y animación en varios puntos del centro de la ciudad.

Semana Grande de Bilbao (Bilbao, País Vasco)

Del 22 al 30 de agosto de 2026

A finales de agosto se celebra la fiesta principal de Bilbao, conocida como la Semana Grande (Aste Nagusia, en euskera), con conciertos, fuegos artificiales, actividades infantiles y muchos otros actos repartidos por toda la ciudad cuya popularidad traspasa fronteras y atrae a turistas de países vecinos.

La Fiesta de las Guerras Cántabras (Los Corrales de Buelna, Cantabria)

Del 28 de agosto al 6 de septiembre de 2026

La "Fiesta de las Guerras Cántabras" es una tradición en la que se representa la resistencia de Cantabria al imperio romano. Para ello, se escenifican combates, luchas, un campamento romano, el mercado de la época, algunas edificaciones cántabras, la entrada del emperador… Los amantes de la historia disfrutarán de esta tradición que cada año es más conocida fuera de la Comunidad Autónoma, especialmente desde que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La Tomatina (Buñol, Comunidad Valenciana)

El 26 de agosto de 2026

Tomatina de Buñol, Comunidad Valenciana | iStock

En la Comunidad Valenciana, se celebra cada año una de las fiestas más vistosas y llamativas de España. "El último miércoles del mes de agosto tiene lugar en Buñol la Tomatina, la famosa pelea de tomates cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo y en la que cada año participan más turistas internacionales", señala el equipo de reservas de eBooking.com.

Feria de Salamanca, Castilla y León

Del 7 al 15 de septiembre de 2026

Plaza mayor de Salamanca | iStock

A principios de septiembre se celebran en Salamanca las Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de la Vega. Se trata de una de las mayores celebraciones de la ciudad, con más de un centenar de actividades programadas, entre las que destacan conciertos, charangas, fuegos artificiales, espectáculos (este año se celebra la XIX edición del Festival de Artes de Calle...), pasacalles de folclore charro, etc. El día 8, además, se realiza la tradicional Ofrenda Floral a la Virgen.

Fiesta de Moros y Cristianos de Murcia, Región de Murcia

Del 7 al 14 de septiembre de 2026

En el marco de la Feria de Murcia se celebra esta tradición que busca recrear cada año dos momentos históricos de gran relevancia de la ciudad: la fundación por Abderramán II y la entrega de llaves al Infante Alfonso de Castilla, que posteriormente sería Alfonso X El Sabio. Entre los aspectos más destacados figuran el Campamento Medieval, el gran desfile del Día de la Entrada y las dos representaciones teatrales (la Embajada Mora de la Fundación de Murcia y la Embajada Cristiana de la entrega de llaves).

Fiestas de La Mercè de Barcelona, Cataluña

Del 23 al 27 de septiembre de 2026

Barcelona acoge cada año centenares de actividades para todos los públicos para celebrar las fiestas de la patrona de la ciudad. eBooking.com destaca las propuestas culturales que ensalzan algunas tradiciones barcelonesas y catalanas (los típicos castillos humanos, los desfiles de gigantes y cabezudos, el Correfoc…) así como la gran oferta de conciertos gratuitos y de pago durante esos días. Finalmente cada año las fiestas terminan con el espectacular Piromusical que une fuegos artificiales, música y luces en la montaña de Montjuic.

Fiestas de la Vendimia Riojana o de San Mateo, La Rioja

Del 19 al 25 de septiembre de 2026

Cierra el recopilatorio una fiesta dedicada al vino, en esta ocasión en La Rioja, para festejar el inicio de la vendimia. Se trata de la fiesta más querida de esta comunidad y su celebración se alarga prácticamente una semana. De entre los numerosos actos organizados en su capital, sobresalen el Pisado de la uva y la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera. Asimismo, también hay encierros con vaquillas, pasacalles, desfiles de carrozas, música en directo, degustaciones gastronómicas y mucho más.