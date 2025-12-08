El mejor monitor de presión arterial inteligente llega a España para que te cuides como nunca

La salud es muy importante, y cada vez contamos con más gadgets con los que monitorizar nuestro estado. Y si quieres cuidar de tu corazón, BMP Vision va a ser tu mejor aliado.

Detrás está Withings, un peso pesado en el sector de la salud y que se ha posicionado como el referente a la hora de comprar gadgets clínicos gracias a un catálogo que incluye relojes inteligentes,sensores de sueño o incluso un laboratorio de análisis de orina en el váter.

Y ahora Withings ha lanzado en España su nuevo BPM Vision, un tensiómetro inteligente que ya puede comprarse en España por 179,95 euros y que promete llevar el control cardiovascular doméstico a otro nivel.

Withings BPM Vision, un tensiómetro inteligente con mucho que ofrecer

Como suele ser habitual en la familia de productos de la compañía, el nuevo Withings BPM Vision presume de ser un dispositivo con precisión clínica, con capacidad para la detección de fibrilación auricular mediante ECG. A esto hay que sumarle un diseño que permite que toda la familia pueda usarlo con comodidad, casi como si tuvieras un cardiólogo siempre disponible en casa.

Para ello, admite hasta ocho perfiles distintos, que se pueden alternar sin esfuerzo, y su brazalete desmontable está disponible en dos tamaños para que cualquier adulto pueda utilizarlo correctamente. Incluye incluso un estuche que también actúa como soporte, facilitando la estabilidad necesaria para obtener mediciones fiables.

En cada uso, el Withings BPM Vision registra la presión arterial sistólica y diastólica, la frecuencia cardiaca y un electrocardiograma de una derivación que detecta la fibrilación auricular en apenas medio minuto. Todo aparece en una pantalla LCD a color de 2,8 pulgadas, que presenta la información de forma clara gracias a un código cromático que distingue valores normales de los preocupantes.

Withings quiere ponerte las cosas muy fáciles, por lo que este equipo incluye instrucciones visuales que guían paso a paso para evitar errores habituales como una mala colocación del brazalete o una postura incorrecta. Además, todas las mediciones se sincronizan automáticamente mediante WiFi con la aplicación de Withings, que además se integra con Apple Health, Google Fit y Health Connect para centralizar los datos de salud.

Withings BPM Vision | Withings

Respecto a la autonomía del Withings BPM Vision, la batería alcanza hasta doce meses de autonomía y, en caso de no poder sincronizarse en el momento, el tensiómetro puede almacenar internamente dieciséis mediciones antes de enviarlas a la nube.

La guinda del pastel la pone su servicio Cardio Check-Up, incluido durante el primer mes con la compra del BPM Vision. Este sistema permite enviar los ECG a cardiólogos certificados que revisan los datos y entregan un informe médico en menos de 24 horas. De esta manera, vas a poder recibir una opinión profesional sin necesidad de pedir cita ni acudir a consulta.

Disponibilidad y precio

El Withings BPM Vision ya puede comprarse por 179,95 euros en la web oficial de la marca, y también en Amazon y otros distribuidores en Europa.