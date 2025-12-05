El valor de segunda mano de este novedoso iPhone se está desplomando

Si algo bueno tiene comprarse un iPhone es que cuando nos cansamos de él su precio es bastante más elevado a la hora de venderlo que si se tratara de un móvil Android. Algo que tenía cierta lógica hasta hace poco, ya que estos teléfonos tenían más años de actualizaciones de sistema, y aunque ya no hay esta diferencia, los precios de los iPhone siguen siendo más elevados. Y si te estás pensando en comprar un iPhone, ya sea nuevo y te importe su valor futuro, o si buscas precisamente uno de segunda mano más barato, debes tener muy en cuenta que hay un modelo que está perdiendo más rápidamente su valor, y precisamente una de las novedades más recientes.

Se devalúa más rápido

Son muchos los factores que influyen en que un teléfono móvil se devalúe más rápidamente, y tal como conocemos gracias a un informe de la compañía SellCell, parece que el modelo más novedoso de este año es precisamente el que más rápido se está depreciando, hablamos del iPhone Air. Y es que, según este informe, el iPhone Air de 1TB es el que está perdiendo valor más rápidamente 10 semanas después de haber sido lanzado al mercado.

El nuevo y delgado iPhone Air | Apple

Concretamente, este modelo pierde un 47,7% de su valor pasado este periodo de tiempo. Algo que es especialmente llamativo si lo comparamos con el valor del iPhone 17 Pro Max de 256GB, que es el que se deprecia más lentamente, un 26,1%, más de 20 puntos porcentuales menos, una diferencia considerable desde luego. De los dos iPhone Air, el modelo de 512GB pierde algo menos de valor, un 45%, pero sigue siendo muy elevado. Y es bastante llamativo, cuando se trata de la mayor novedad introducida por Apple el pasado mes de septiembre.

Hablamos de precios en Estados Unidos, donde sobre todo los iPhone tienen un precio mucho más reducido que en España por ejemplo. Estos datos de depreciación se han recogido de las bases de datos de más de 40 empresas norteamericanas que se dedican a la recompra de dispositivos móviles en las primeras 10 semanas de vida de los dispositivos. Así, según estos datos, el iPhone Air de 256GB llegaba al mercado norteamericano por 999 dólares y se vendía tras 10 semanas por unos 597 dólares si se aplica esa depreciación, un precio sin duda mucho más reducido del que cabría esperar.

Y es que el iPhone Air se convertía en la gran novedad de la keynote de Apple de septiembre, convirtiéndose en el smartphone más delgado de la historia de los californianos, con un grosor de poco más de 5 mm. A cambio de esto, quienes han apostado por él han tenido que conformarse con una cámara más limitada, de 1 solo sensor, así como con una batería de poca capacidad, de alrededor de 2500mAh.

Parece que estos factores han contribuido a que este modelo no sea tan popular como el resto de los iPhone 17, y que, por tanto, su precio se haya ido depreciando a una mayor velocidad.