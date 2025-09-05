Withings ScanWatch 2: un smartwatch médico con IA predictiva y 35 días de autonomía

Withings no se iba a perder su cita con la IFA de Berlín, y el fabricante francés acaba de presentar el nuevo Withings ScanWatch 2, un reloj inteligente que presume de un diseño de altura, precisión clínica, mucha IA y una autonomía que marca la diferencia con sus rivales.

Para ponerte en situación, Withings es una empresa francesa que destaca por sus productos clínicos. Ya nos sorprendió en el CES con un espejo inteligente que te hace un análisis médico en segundos para controlar tu salud. También hemos visto otros dispositivos con precisión clínica como un termómetro inteligente que monitoriza tu corazón y pulmones.

Pero hoy han ampliado su familia de relojes inteligentes con el Withings ScanWatch 2, un reloj conectado con un aspecto muy elegante, además de funciones médicas avanzadas.

Así es el Withings ScanWatch 2 de 2025

Esta nueva versión llega con un diseño renovado de 42 mm en azul y plata, con la estética analógica que caracteriza a la marca para ofrecer un aspecto que no pasará indiferente: elegancia y tecnología van de la mano.

Así es el Withings ScanWatch 2 de 2025 | Withings

Ten en cuenta que, aunque su aspecto sea el de un reloj tradicional, cuenta con una pequeña pantalla donde muestra las notificaciones, ya sean de WhatsApp, Telegram u otros servicios. No podrás responder, pero no te perderás ningún mensaje.

Ya te hemos dicho que la familia de relojes inteligentes de Withings llegan con sensores médicos, y en el caso del Withings ScanWatch 2 no falta la mejor tecnología de la marca.

Además, este reloj estrena HealthSense 4, un sistema operativo renovado que incorpora algoritmos más potentes y capaces de monitorizar hasta 35 biomarcadores. Con esta base, el nuevo reloj es capaz de analizar parámetros tan diversos como el sueño, la actividad física, la salud cardiovascular, el ciclo menstrual o la temperatura corporal.

Y ahora cuenta con nuevas herramientas, como el Indicador de Vitalidad, una métrica exclusiva que muestra el nivel de energía del usuario, para que sepas gestionar mejor la fatiga y a optimizar tu día.

Siguiendo con las novedades que ofrece el Withings ScanWatch 2, también da un salto en monitorización del sueño. Por primera vez incorpora un análisis completo de la arquitectura del descanso, incluyendo la fase REM, esencial para la memoria y la regulación emocional. Y, como explicaron en la presentación en IFA 2025, también ofrece un cálculo más preciso del ritmo respiratorio nocturno, lo que permite detectar irregularidades relacionadas con la salud general.

Withings tiene muy en cuenta al público femenino, por lo que su nuevo Withings ScanWatch2 llega con un sistema de predicción del ciclo menstrual mucho más preciso. Ahora, el reloj analiza la temperatura corporal nocturna para anticipar cada etapa del ciclo, incluso en situaciones de irregularidad o durante la perimenopausia.

Un reloj con mucha IA

Parte del mérito de la precisión médica de los productos de Withigns es su apuesta por las mejores tecnologías. Y han aplicado IA predictiva a las métricas de temperatura y la variabilidad de la frecuencia cardíaca para poder detectar los primeros signos de posibles enfermedades como la gripe.

Así es el Withings ScanWatch 2 de 2025 | Withings

Destacar su tecnología TempTech 24/7 capaz de diferenciar entre temperatura ambiental y corporal con gran precisión, enviando alertas personalizadas cuando detecta fluctuaciones que pueden indicar una infección.

Lo mejor es que, a través de su app Withings+, podrás controlar hasta el último detalle. Una app completamente rediseñada para dar un enfoque más personalizado. Para ello, tendrás un panel de control configurable, vas a poder destacar las métricas más importantes para ti, comprender las conexiones entre distintas variables (por ejemplo, cómo influye la calidad del sueño en tu energía diaria) y seguir de cerca tendencias que favorecen la motivación a largo plazo.

Además, al comprar tu reloj Withings ScanWatch 2 te incluye tres meses gratuitos de esta versión premium de la app, que ofrece funciones exclusivas como el acceso al Indicador de Vitalidad, el Health Assistant con IA disponible 24/7 y la revisión de datos por cardiólogos profesionales.

Así es el Withings ScanWatch 2 de 2025 | Withings

Y no te preocupes si buscas un smartwatch para entrenar. Withings ha mejorado los algoritmos de recuento de pasos y el reconocimiento automático de deportes. Para la salud cardiovascular, el reloj ofrece un seguimiento continuo mediante sensor PPG y la posibilidad de realizar un ECG de grado médico bajo demanda, capaz de identificar alteraciones del ritmo como la fibrilación auricular.

Cerramos con la guinda del pastel: el Withings ScanWatch 2 ofrece hasta 35 días de autonomía. Personalmente, tengo el modelo anterior y me dura unas dos semanas con todas las funciones activadas (monitorización en tiempo real, notificaciones…), por lo que podemos confirmar que el nuevo modelo cumplirá con est cifra.

Disponibilidad y precio

El Withings ScanWatch 2 ya está disponible en la página web oficial de la marca a un precio de 349,95 euros.