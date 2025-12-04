Fiio lanza un nuevo “Discman” que reproduce tus CDs como nunca antes: con sonido Hi-Res y Bluetooth

Escuchar tu vieja colección de CDs puede ser algo realmente emocionante, a pesar de que tengas todos ellos disponibles en las plataformas de streaming. Junto a cada CD y su caja original afloran muchas emociones y recuerdos que te transportan a aquel momento en que lo compraste, y las circunstancias que te rodeaban. Por eso es algo si cabe aún más emocionante el hecho de que esos CDs ahora los escuches con unos matices y calidad que nunca antes habías escuchado al reproducirlos, y es gracias a reproductores como este Fiio DM15 R2R.

Ficha técnica del nuevo Fiio DM15 R2R

Fiio ya es un clásico del sonido de alta fidelidad, sobre todo en lo que a dispositivos inteligentes se refiere. Y con los reproductores de CD portátiles ha conseguido dar en la tecla correcta, al dotarlos de unas funciones que muchos no habríamos ni soñado hace años tener. En este caso, el nuevo Fiio DM15 R2R viene a complementar en la gama al DM13 con unas características mejoradas, también su diseño y funcionalidades.

El nuevo Fiio DM15 R2R | Fiio

El nuevo reproductor ha sido fabricado en aluminio y una vez nos ofrece una cubierta transparente, que nos permite disfrutar de ese giro ritual del CD, que en algunos casos genera bonitas texturas en movimiento, si la discográfica se ha molestado en generar un arte similar. Este también cuenta con una batería recargable, que nos permite reproducir nuestros CDs en cualquier lugar, aunque no tengamos un enchufe cerca, ni tampoco pilas, como las usábamos hace 30 años.

Este integra un DAC R2R, que es el encargado de brindar la máxima calidad de sonido, tanto si escuchamos a través del cable como mediante conectividad Bluetooth. Este reproductor garantiza el mejor sonido de alta fidelidad gracias a esta tecnología. Integra chips amplificadores, se trata de dos SGM8262 y en el modo de escritorio puede entregar hasta 315 mW por canal a 32 ohmios.

Cuando lo utilizamos en modo portátil, desciende hasta los 220 mW, lo que no está nada mal. Viene con multitud de puertos de conexión, como son coaxial y óptico, mientras que podemos conectar auriculares a la salida de 3,5mm minijack, o a la balanceada de 4,4mm. Podemos usarlo de diferentes formas, como un DAC USB, como reproductor inalámbrico mediante Bluetooth, y por supuesto como un reproductor de CD tradicional.

A la hora de reproducir contenidos mediante Bluetooth y sin cables, nos ofrece codecs aptX, aptX HD, aptX Adaptive y aptX Low Latency. Esto garantiza un sonido de alta fidelidad incluso mediante Bluetooth, un medio que no era el más adecuado para ello hasta hace poco. El DAC integrado nos permite reproducir la música con una calidad de 32 bits/384kHz PCM y DSD256. Con él podremos reproducir nuestros CDs de siempre, o aquellos con grabaciones de formatos como FLAC, WAV, WMA, AAC o MP3.

A nivel de diseño se ha sofisticado, llevando la botonera superior al frontal, e integrando una nueva pantalla ahora en color ambar sobre negro. Esperamos que hayan mejorado aspectos como la información de la carga en tiempo real, y por lo que vemos, ahora el volumen se sustituye con un dial de lo más elegante. No estará a la venta hasta enero, pero ya conocemos su precio, 230 euros, veremos cuando aterrice en España.