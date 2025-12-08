Miro U, así es el primer robot industrial con seis brazos

La carrera por el robot humanoide perfecto suele girar en torno a imitar la forma humana para encajar en fábricas pensadas para personas. Midea, sin embargo, acaba de dinamitar esa idea con su nuevo robot. De esta manera, la compañía china ha presentado Miro U, un robot industrial que mantiene cabeza y torso humanoides, pero sustituye las piernas por una base móvil con ruedas y añade seis brazos biónicos.

Es, según la marca, un “super humanoide” capaz de realizar tareas que exceden los límites fisiológicos humanos. Y lo cierto es que este robot podría marcar el camino a seguir en el sector.

Miro U, un robot con seis brazos, rotación de 360º y módulos intercambiables

El robot fue presentado en el Greater Bay Area New Economy Forum 2025, marcando la tercera generación del proyecto y el mayor salto conceptual de la serie Miro. Según Midea, Miro U ha nacido con el objetivo de imitar menos la forma humana, y apostar por la eficiencia funcional.

El diseño del Miro U parte de un principio: la forma humana no siempre es la forma óptima en un entorno industrial. Y en el caso de Miro U, sus seis brazos trabajan en sincronía multidimensional.

¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, los brazos inferiores pueden sostener piezas pesadas mientras los superiores realizan ensamblado de precisión.

A ello se suma una base móvil capaz de rotar sobre sí misma, elevarse y moverse en cualquier dirección, eliminando los tiempos muertos derivados de recolocar un puesto humano. Siguiendo con todo lo que ofrece el robot Miro U de Midea, destacar que los brazos permiten cambios rapidísimos de herramientas gracias a módulos de extracción rápida. Como habrás visto en el vídeo que acompaña estas línea, funciona realmente bien.

Y lo mejor es que Midea no ha presentado un robot conceptual. Por eso, el Miro U comenzará su “primer día de trabajo” a finales de diciembre en la fábrica de lavadoras premium de Midea en Wuxi. Y las expectativas son muy altas: aumentar en un 30 % la eficiencia de ajuste y cambio de línea.

Por último, la presentación del Miro U también define la estrategia completa de robótica de Midea que cuenta con dos líneas diferenciadas.