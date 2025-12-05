Esta mezcla de Labubu y Furby es un robot con sentimientos que puedes llevar en tu bolso o mochila

Los charms, o accesorios para nuestros dispositivos móviles, bolsos y en fin, abalorios de todo tipo que dan un toque personal a nuestros objetos están de moda. Y si lo son en forma de peluche o mascota, mucho más. La fiebre por los Labubu sigue muy activa, y lleva a muchas personas a decorar sus bolsos con estos muñecos, que son piezas exclusivas, casi de colección para algunos, y que pueden alcanzar precios astronómicos. Esta propuesta que os traemos ahora es mucho más barata, y bastante más inteligente.

Así es el entrañable Mirumi

Cuando decimos que es una mezcla de Labubu y Furby es algo bastante acertado. Ya que por un lado se trata de un charm, que va abrazado a las asas del bolso o la mochila, y que sirve como decoración a modo de complemento para nuestro outfit. Lo interesante de esta mascota es que se mueve de manera autónoma, aunque solo lo hace de su cabeza, aunque en varias direcciones en el plano horizontal y vertical, y que le da un aspecto de mascota con su propia personalidad.

Además, emite unos adorables sonidos, que nos impulsan a acariciarla. Y es que cuando lo hacemos, sus sensores detectan nuestras manos, y reacciona como lo haría una mascota, agradeciendo las caricias y moviendo su cabeza para poder sentir nuestros dedos. La mascota se adhiere a los objetos magnéticamente, uniendo sus dos manos, pezuñas o lo que sean realmente, para quedarse agarrado mientras abraza el objeto.

Cuenta con un sensor táctil en la cabeza, así como con sensores de sonido en sus laterales, para escuchar todo lo que ocurre a su alrededor.

El perfil inteligente de este Mirumi reside en el algoritmo que le alimenta. Este es capaz de mostrar reacciones aleatorias de mascota, para que su aspecto sea mucho más real, y de la sensación de estar realmente ante un ser vivo con su propia personalidad. Por lo tanto, no esperes los movimientos repetitivos que hacía el Furby, sino otros mucho más naturales y propios de un animal con vida propia, aunque se trate simplemente de un muñeco con un hardware más sofisticado.

La intención de sus creadores ha sido la de fabricar una mascota electrónica que sea variada en sus gestos y sonidos, y que estos tengan sentido dentro del contexto en el que nos encontremos en cada momento, para que se sienta como una mascota de verdad. Por lo que su faceta inteligente reside en la capacidad de Mirumi para que sus movimientos y reacciones sean siempre diferentes y espontáneas, lo que nos transmitirá sensaciones positivas en nuestro día a día y sobre todo nos arrancará más de una sonrisa.

Mirumi cuenta con una batería recargable, que se puede recargar mediante un conector USB tipo C fácilmente. La forma de saber si está bajo de batería la encontramos también en sus gestos, porque cuando esto ocurra, Mirumi niega con la cabeza en un gesto cansado. Cuando se carga al completo, vuelve a su semblante habitual. Mirumi ya se puede comprar en Kickstarter por unos 115 euros al cambio. Las primeras unidades comenzarán a entregarse en abril de 2026.