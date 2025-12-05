Descubren una nueva bacteria que podría suponer un riesgo para humanos

Varios perros en Estados Unidos han muerto tras infectarse con una enfermedad recién descubierta y transmitida por garrapatas. La bacteria responsable pertenece al mismo género que causa la fiebre maculosa, una infección grave tanto en animales como en humanos. Por este motivo, los científicos siguen su evolución muy de cerca, ante el temor de que pueda llegar a transmitirse también a las personas.

El hallazgo tuvo lugar cuando investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte lograron cultivar la bacteria a partir de la sangre de un perro enfermo. El animal presentaba síntomas similares a los de la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas, causada por Rickettsia rickettsii y transmitida habitualmente por garrapatas. Al secuenciar su genoma, el equipo descubrió que estaban ante una especie completamente nueva, a la que llamaron Rickettsia finnyi, en honor a Finny, el perro donde se detectó por primera vez.

Según la investigadora veterinaria Barbara Qurollo, la nueva bacteria se identificó por primera vez en 2020, en tres casos caninos. Desde entonces, han recibido muestras de otros 16 perros infectados con el mismo patógeno. Las infecciones provocaban síntomas moderados o graves, como fiebre, letargo y reducción de plaquetas sanguíneas. Aunque la mayoría de los animales logró recuperarse tras recibir antibióticos, dos de ellos murieron y otro falleció después de sufrir una recaída.

Las bacterias del género Rickettsia son conocidas por su virulencia y por la variedad de especies que pueden afectar a mamíferos. Muchas de ellas solo se han identificado en las últimas décadas gracias a técnicas avanzadas de análisis molecular. Aunque los humanos y los perros no son huéspedes esenciales para su ciclo de vida, el contacto frecuente con hábitats donde abundan las garrapatas aumenta la probabilidad de contagio incidental.

Aunque todavía no se ha confirmado con exactitud qué especie de garrapata transmite este patógeno, el equipo sospecha que podría ser la garrapata estrella solitaria.