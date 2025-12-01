Así es la variante K de la gripe que preocupa a los expertos: síntomas y riesgos que conlleva

España ya ha entrado en fase epidémica de gripe con antelación este año, en gran parte por la aparición de la llamada variante K de la gripe, un subtipo del virus Influenza A(H3N2), que ha tomado protagonismo en los últimos días.

Esta variante no causa una enfermedad más grave que la gripe habitual, pero sí parece transmitirse con mayor facilidad. Al presentar mutaciones que alteran su proteína de superficie (hemaglutinina) puede evadir parcialmente la inmunidad generada en temporadas anteriores o por vacunaciones pasadas, lo que está detrás del repunte precoz de contagios.

Los síntomas provocados por la variante K no difieren esencialmente de los de una gripe convencional: fiebre, tos, cansancio y dolores musculares. En personas vulnerables (mayores, con enfermedades crónicas o sistemas inmunitarios débiles) sí existe el riesgo de complicaciones o necesidad de hospitalización.

Mujer mayor con gripe | iStock

Para frenar su propagación, los expertos recuerdan la importancia de las medidas de siempre: mantener una buena higiene de manos, ventilar espacios cerrados, usar mascarillas si se presentan síntomas y, sobre todo, la vacunación. Aunque la protección de la vacuna puede ser algo menor debido a las mutaciones, sigue siendo clave para evitar infecciones graves.

Con la epidemia adelantada en el calendario, las autoridades instan especialmente a grupos vulnerables, personal sanitario y mayores de 65 años a vacunarse cuanto antes. La idea es evitar un aumento excesivo de hospitalizaciones justo en pleno otoño-invierno, cuando coinciden otras enfermedades respiratorias.