Motorola trabaja en un nuevo altavoz Bluetooth junto a Bose

La firma Motorola no solo la conocemos por sus smartphones, que sin duda son lo más visible de su negocio, sino también porque fabrica diferentes accesorios y dispositivos inteligentes, que eso sí, son más numerosos dependiendo de qué mercado hablemos. En este caso se trata de nuevos altavoces, un producto que no acostumbramos a ver de la marca, y que parece estar ya casi listo para llegar al mercado. Al menos eso es lo que nos indican las imágenes que se han filtrado ahora, y que nos muestran estos altavoces.

Una imagen nos muestra su aspecto

Tal y como hemos podido conocer gracias a Android Headlines, este nuevo altavoz se encuentra ya listo para ser comercializado. En la imagen se pueden ver dos unidades de este, en dos colores diferentes, como son negro y marrón. Curiosamente, tienen un diseño bastante similar al de los primeros altavoces Alexa, que contaban con un factor de forma cilíndrico, y un aro LED justo en el mismo lugar que vemos en estos altavoces.

En la parte superior de estos altavoces podemos ver la botonera, que muestra los botones de volumen, así como de control del micrófono. Por supuesto, vemos el logotipo de Motorola, y algo que nos ha llamado la atención, como es el logotipo también de Bose, lo que quiere decir que estos altavoces contarán con la colaboración de la firma de sonido, reconocida durante décadas por la gran calidad de sus productos.

Ambos altavoces se muestran sobre una especie de soporte en forma de aro, que permite colocarlos de esta manera vertical de una forma que ocupa poco espacio en la sala donde lo coloquemos. Lo que parece claro es que no será un altavoz Bluetooth sin más, sino que parece tratarse de un dispositivo inteligente. Y por el color azulado del aro LED, nos da la sensación de que estamos ante un altavoz que contaría con Alexa como asistente de voz.

De momento no se conoce más sobre este altavoz, salvo lo que vemos e intuimos en estas imágenes, pero desde luego parece estar ya listo para ser comercializado, algo que imaginamos ocurrirá pronto. Sobre dónde se lanzará, eso ya es una total incógnita, la realidad es que Motorola es más creativa con su gama de productos en países como India, donde la gama es bastante más amplia.

Pero no hay que descartar que puedan lanzarse en España, donde la firma ya vende auriculares, wearables o el moto tag, entre otros productos, por lo que no desentonaría un altavoz inteligente tampoco. Un día en el que también estamos conociendo la primera imagen del Motorola Edge 70 Ultra, un teléfono potente que la firma ya parece tener bastante cerca de lanzar al mercado, lo que nos indica una vez más que su gama se encuentra en pleno movimiento.