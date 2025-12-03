Antigravity A1 es el primer dron 8K con grabación de 360 grados

Da la sensación que ya estuviera todo inventado en el mercado de drones domésticos, y eso que DJI ofrece generación tras generación drones cada vez más completos y sofisticados. Pero hoy nos detenemos en una nueva propuesta de otro fabricante, que quiere sorprender con un dron que nos recuerda a los Avata, pero que tiene personalidad propia, y que busca seducir al consumidor con unas características visuales realmente potentes. Y es que presume de una resolución espectacular y de una cámara de grandes posibilidades.

Un dron diferente

La firma Antigravity quiere diferenciarse de su competencia con unas características extremas, y sobre todo en una experiencia en primera persona muy diferente. Para ello cuenta con las Vision Googles, unas gafas de visión en primera persona, que nos van a dar esa sensación de inmersión total. Cuenta con un modo FreeMotion que se puede controlar con el mando Control Grip, que es similar al joystick a una mano de DJI.

Con este podemos pilotar el dron con solo apuntar hacia la dirección donde queremos que se mueva, y por tanto hace extremadamente sencillo su control. Las gafas de visión que acompañan a este dron nos proporcionan una experiencia inmersiva de primer nivel, con un panel OLED de 1 pulgada, que tiene una resolución de 2560 x 2560 píxeles. Por tanto, con esta combinación de hardware podemos disfrutar de un vuelo placentero mientras vemos en primera persona la progresión del vuelo.

Pero sin duda lo más llamativo de este dron es la resolución a la que es capaz de grabar vídeo. Porque puede grabarlos a nada menos que resolución 8K a 30fps, algo poco habitual en un dron doméstico. También puede hacerlo en 5.2K a 60fps o 4K a 100fps en 360 grados completos, que es el punto fuerte de este dron, ya que nos permite ver los vídeos en tiempo real con una visión real de 360 grados.

El metraje inmersivo se graba en tiempo real sin tener que hacer nuevas pasadas o girar el gimbal para capturar más porción de la escena, siempre se graba en 360 grados si es necesario. Con este material en bruto, una vez que hemos hecho la grabación, podemos editar fácilmente todos los vídeos para extraer la porción de la escena que más nos impacte o sirva para nuestras necesidades.

Y todo ello en un cuerpo ultra compacto, de hecho pesa tan solo 249 gramos, lo que quiere decir que hay más facilidades aún para poder volarlo en entornos urbanos o sobre personas, siempre y cuando cumplamos las regulaciones pertinentes. Cuenta con varios modos de vuelo, como Sky Path: Que permite diseñar, guardar y automatizar rutas de vuelo complejas para lograr trayectorias precisas y repetibles. Cuando el dron vuela la ruta, se pueden entregar las Vision Goggles a otros para una aventura grupal.

Sky Genie: Ejecuta complejas maniobras 360, como Orbit, Spiral y Comet, con un solo toque para obtener resultados cinematográficos. Deep Track: Bloquea y mantiene centrado el objetivo utilizando la tecnología de seguimiento de Insta360. Virtual Cockpit: Una superposición inmersiva que convierte el vuelo estándar en un viaje de tintes fantásticos. Un dron que llega con un precio de partida de 1599, dólares, no sabemos cuándo estará disponible en España, ni su precio final en nuestro país.