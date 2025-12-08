Hisense presenta un monitor gaming 4K que también funciona como Smart TV

Estamos acostumbrados a ver electrodomésticos Hisense, o incluso televisores de gran calidad. Pero ahora el fabricante ha presentado un monitor gaming que apunta maneras y que también te servirá como Smart TV.

De esta manera, Hisense ha presentado oficialmente en China el nuevo Hisense 27GX, un monitor gaming Mini LED 4K de 27 pulgadas que, además, funciona como una Smart TV completa.

Una propuesta híbrida que ya hemos visto en Samsung y LG. La idea es muy buena, ya que te permite utilizar la pantalla como un monitor, y aprovechar su sistema operativo para instalar aplicaciones tipo Netflix, contar con control por voz… Y es justo lo que ofrece la Hisense 27GX.

Hisense 27GX, el monitor 4K que se convierte en televisor

A nivel estético, nos encontramos con un producto de aspecto tradicional y cuya pantalla se puede girar en función de tus necesidades. Evidentemente, no faltan acabados de calidad y diferentes posiciones y grados de inclinación para ofrecer una gran ergonomía.

Pasando a las características del Hisense 27GX, lo cierto es que este monitor gaming apunta maneras. Para empezar, apuesta por un panel Fast IPS con retroiluminación Mini LED y que integra 2.304 zonas de atenuación local.

Hisense 27GX | Hisense

¿No te parece suficiente? El Hisense 27GX alcanza un brillo pico de 2.000 nits y cumple el estándar HDR1400. Y, por si no fuera suficiente, Hisense añade su nueva capa “Obsidian Screen” con doble recubrimiento antirreflejos, reduciendo la reflectividad al 1,8 % y mejorando el nivel de negros en un 33 %, según la marca.

Respecto a la resolución de pantalla que ofrece el monitor gaming Hisense 27GX, este equipo puede funcionar en 4K a 160 Hz, o cambiar a 1080p a 320 Hz para juegos competitivos. Además, cubre el 99% de sRGB, 98% de DCI-P3 y 100% de Adobe RGB, lo que garantiza la mejor experiencia de imagen. También es compatible con Dolby Vision IQ, soporte MEMC y está potenciado por IA para mejorar imagen y sonido

Al ser un monitor con funciones de Smart TV, la Hisense 27GX requiere una gran potencia. Y por dentro, el monitor sorprende con hardware propio de Smart TV para brindar una experiencia fluida

Para ello, el Hisense 27GX esconde un procesador MediaTek 9655, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, sistema operativo integrado, cuatro modos de visualización y altavoces duales con Dolby Atmos. Cerramos con una amplia conectividad: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C con 90 W de carga, USB-A, USB-B y KVM.

Disponibilidad y precio

Decir que el Hisense 27GX ya se vende en China por 4.399 yuanes, unos 535 euros al cambio. Por ahora no hay anuncio oficial sobre su llegada a Europa, pero teniendo en cuenta que la marca está ampliando su catálogo de monitores gaming, no sería extraño verlo en el mercado global más adelante.