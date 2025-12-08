Segway trabaja en una nueva e-bike que integra un radar trasero digno de un coche

El CES 2026 está a la vuelta de la esquina, y los principales fabricantes empiezan a mostrar sus armas. Y la emblemática firma Segway ampliará su catálogo de bicicletas eléctricas en 2026 con la nueva Myon.

Hablamos de una e-bike que apuesta por un diseño mucho más clásico y parecido a una bici convencional, alejándose de las líneas más rompedoras de las Xyber y Xafari.

La compañía, ahora bajo el paraguas de Ninebot, presentará oficialmente la Myon en el CES de Las Vegas, pero antes ha dejado ver sus primeros adelantos, publicados en exclusiva por The Verge.

Segway Myon, la bicicleta eléctrica con radar incorporado

La Myon está pensada como una e-bike para el día a día, siendo tu mejor compañera en desplazamientos urbanos hasta rutas de ocio. Pero lo que realmente la diferencia no es su estética más tradicional, sino la llegada de un sistema heredado directamente del mundo del automóvil: un radar trasero de onda milimétrica capaz de vigilar lo que ocurre detrás del ciclista.

Este sistema, llamado RearView Radar, ofrece un campo de visión de 150 grados, detecta vehículos a hasta 70 metros de distancia e identifica su posición, velocidad y trayectoria.

RearView Radar | Segway

Gracias a ello, la bici puede generar alertas de punto ciego, aviso de cambio de carril y riesgo de colisión trasera. Incluso modifica la cadencia de los intermitentes cuando detecta un peligro activo. Toda la configuración podrá personalizarse desde la app de Segway. Eso sí: el radar será un accesorio opcional.

No tenemos más detalles sobre esta bicicleta eléctrica en la que trabaja el fabricante, pero sí que podemos suponer que será semejante técnicamente a las Xyber y Xafari. De esta manera, lo lógico es esperar unas cifras y características de gama alta. En el caso de la Segway Xyber, de estética tipo moto eléctrica, alcanza hasta 45 km/h y presume de una autonomía que puede superar los 100 kilómetros, además de suspensión de largo recorrido y un chasis robusto pensado para trayectos más exigentes.

Y la Segway Xafari es más económica y alcanza velocidad asistida de 25 km/h y autonomías que rondan los 120 km según configuración. Si la Myon hereda parte de este ADN, podemos esperar una e-bike equilibrada, eficiente y con un fuerte componente tecnológico.

Por lo que habrá que esperar a su rueda de prensa oficial en el CES 2026. Para ello, tendremos que apuntar nuestro calendario el próximo 6 de enero, porque el día de Reyes Magos conoceremos todos los secretos de esta bicicleta eléctrica Myan de Segway.