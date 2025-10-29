Withings U-Scan Nutrio llega a España para que te hagas análisis de orina en tiempo real

Hace un par de años, la firma Withings sorprendió en el CES de Las Vegas al presentar un dispositivo para hacerte análisis de orina en tu hogar. Pues traemos buenas noticias, porque la compañía acaba de lanzar en España su modelo más potente. Hablamos del Withings U-Scan Nutrio, un laboratorio de análisis de orina que se instala directamente en el inodoro y permite controlar en tiempo real el estado nutricional y el equilibrio renal, sin cambiar tus rutinas.

Un proyecto que nace tras más de siete años de desarrollo y con 12 premios internacionales a la innovación, el Withings U-Scan convertirá tus visitas al baño en una herramienta de análisis clínico en casa.

Withings U-Scan Nutrio: cómo funciona este dispositivo

El dispositivo ha sido desarrollado en Francia por un equipo multidisciplinar de ingenieros, químicos y diseñadores, y cuenta con 32 familias de patentes. Ojo, que detrás de su apariencia simple e incluso simpática, esconde un sistema complejo de microfluídica, óptica e inteligencia artificial que permite analizar una pequeña muestra de orina en cada uso, limpiarse automáticamente y estar listo para la siguiente medición.

Respecto al funcionamiento de Withings U-Scan Nutrio, decir que el sistema combina un lector inteligente con cartuchos intercambiables que, en apenas minutos, analizan diversos biomarcadores clave. Los resultados se sincronizan automáticamente vía Wi-Fi con la app de Withings, donde se interpretan y transforman en recomendaciones personalizadas a través de la plataforma Withings+.

El cartucho Nutrio, uno de los dos disponibles con el lanzamiento, evalúa cuatro parámetros fundamentales: el pH urinario para medir el equilibrio ácido-base, la densidad urinaria para conocer el nivel de hidratación, los niveles de cetonas que indican el metabolismo de grasas y la cantidad de vitamina C como reflejo directo de la calidad de la dieta. A través de estos indicadores, Withings U-Scan Nutrio es capaz de detectar desde estrés metabólico hasta deficiencias nutricionales, aportando una visión precisa del estado fisiológico del cuerpo.

Withings U-Scan Nutrio | Withings

Siguiendo con las bondades de este equipo, Withings U-Scan Nutrio es un gran aliado para personas que siguen tratamientos como los GLP-1, utilizados en la pérdida de peso. La razón es que ofrece un seguimiento detallado de cómo el organismo responde a cambios en la alimentación o la absorción de nutrientes. Y gracias a sus algoritmos, el sistema es capaz de identificar patrones y ofrecer orientación específica para mejorar la salud metabólica.

Cada cartucho tiene una duración de hasta tres meses, dependiendo de la frecuencia de uso, y el lector incluye una estación de carga y limpieza. El usuario puede configurar desde la app la frecuencia de análisis que desee, adaptándola a su estilo de vida o a sus necesidades de salud.

Precio y disponibilidad

Withings U-Scan Nutrio | Withings

Si quieres comprar el Withings U-Scan Nutrio ya está disponible en Europa y Estados Unidos desde 349,95 euros, en un paquete que incluye el lector, un cartucho y el acceso a la plataforma Withings+.