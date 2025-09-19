Así es la nueva batería de diamante que podría durar miles de años

Un equipo de científicos de la Universidad de Bristolha desarrollado una innovadora batería basada en diamante que podría funcionar durante miles de años sin necesidad de recarga. Esta tecnología utiliza carbono-14, un isótopo radioactivo, que al desintegrarse genera una corriente eléctrica constante. Lo más destacable es que este material se encapsula dentro de un diamante sintético, lo que no solo permite aprovechar su energía de forma segura, sino que también aísla completamente la radiación, garantizando una durabilidad excepcional.

El principio de funcionamiento es sencillo pero revolucionario: al encerrar el carbono-14 dentro del diamante, se logra una fuente de energía estable, limpia y extremadamente longeva. Aunque estas baterías no están pensadas para alimentar dispositivos con un alto consumo energético como móviles o coches eléctricos, sí tienen un enorme potencial en campos donde la fiabilidad a largo plazo es esencial.

Una de sus aplicaciones más prometedoras está en el ámbito médico, concretamente en implantes como los marcapasos. Gracias a su capacidad para generar energía durante siglos, estos dispositivos podrían funcionar sin necesidad de ser reemplazados, mejorando así la calidad de vida de los pacientes y reduciendo intervenciones quirúrgicas.

Además, su resistencia y autonomía hacen que estas baterías sean ideales para entornos extremos y de difícil acceso, como misiones espaciales o el fondo del océano. En estos lugares, sustituir una fuente de energía es una tarea compleja y costosa, por lo que una batería de larga duración representa una solución óptima.

En definitiva, esta nueva batería de diamante podría marcar un antes y un después en la tecnología energética, ofreciendo una alternativa sostenible y duradera para situaciones donde la energía continua y el mantenimiento mínimo son prioritarios.