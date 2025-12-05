Estufas inteligentes para controlar la calefacción desde tu smartphone

Los avances tecnológicos, como el internet de las cosas, hace posible un hogar totalmente conectado. Gracias a esto, no solo podemos controlar el encendido y apagado de los dispositivos, elegir el programa de uso e incluso saber si tiene o no suministros suficientes para funcionar, como es el caso de lavavajillas o lavadoras inteligentes. Una tecnología que, aunque de forma muy reducida, también ha llegado al mundo de las estufas.

Estufas inteligentes, para hacer de tu hogar un lugar más confortable

Cada vez son más los hogares conectados en los que de forma remota podemos controlar muchos de los aspectos de la vida cotidiana, como realizar tareas de limpieza, encender y apagar las luces o poner la calefacción a distancia. Una alternativa a las calderas de gas y los radiadores eléctricos, son las estufas de pellet. Un método de calefacción elegido por los usuarios que buscan una mayor eficiencia y sostenibilidad, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles, además de hacer lo propio con las emisiones de carbono. Es por ello que son muchos los que optan por este tipo de calefacción. Aunque presentan un inconveniente, la mayoría de ellas, por no decir casi todas, no son inteligentes y no podemos controlarlas a distancia.

Estufa de pellets Italia California | Estufa de pellets Italia

En lo que a esto respecta, por el momento solo hay un fabricante que permite el acceso remoto a sus calderas. Se trata de STUFE A PELLET ITALIA, que o bien incorpora conexión wifi o tenemos la opción de adquirir un módulo wifi Smart opcional. Este es compatible con Android e iPhone y nos ofrece las siguientes ventajas. Como no podía ser de otro modo a través de Wifi, podremos controlar el encendido y apagado a distancia de la estufa, a través de su aplicación. Además, permite el control de la temperatura ambiente para cada habitación. Y otros aspectos como son la regulación de la potencia o programar las franjas horarias y semanales, que permiten a la estufa funcionar de forma autónoma y automática.

A través de la app, también tenemos acceso a la visualización de otros parámetros como la temperatura real de la estufa en cada momento y otros aspectos del funcionamiento de la misma. En el caso de que se produzca alguna anomalía o error, tendremos conocimiento de ello en tiempo real e incluso tenemos la opción de desbloquearlo de forma remota para que pueda seguir funcionando con normalidad. Incluso tenemos la opción de recibir notificaciones en nuestro móvil cuando es necesario rellenar el depósito de pellet. Una herramienta de diagnóstico que permite al servicio técnico el diagnóstico inicial y asistencia remota, rápida si fuera necesario.

Aunque por el momento, no permiten el control a través del asistente de voz, es el siguiente paso en la integración con este tipo de ecosistema. Lo que nos permitirá incluso programar rutinas personalizadas o controlar el aparato con sencillos comandos de voz. Aunque por el momento la oferta es reducida, esperemos que en un futuro otros fabricantes comiencen a incorporar esta tecnología a sus productos y que esta cada vez sea mucho más accesible para el usuario.