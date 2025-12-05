Así te puedes convertir en uno de los personajes de Stranger Things gracias a Gemini

Stranger Things ha vuelto con una quinta temporada que ya se posiciona como una de series más vistas en todo el mundo. Tras el éxito de su primera temporada estrenada en 2016, la serie de los hermanos Duffer continúa siendo la favorita de muchos.

Ante la gran expectación que ha generado, la Inteligencia Artificial ha ido un paso más allá, y ahora puedes convertirte en uno de los personajes del Mundo del Revés. El generador de imagen de Google integrada en Gemini, Nano Banana, permite generar imágenes ambientadas en la serie de forma rápida, gratuita y realista.

Para ello, solo debes elegir una foto donde se vea bien tu rostro. Después, basta con subirla a Gemini pulsando el botón + en la esquina inferior izquierda. Escribe un prompt en el que expliques qué quieres que se muestre en la nueva imagen. Dile que transforme el sujeto de la foto en un personaje de Stranger Things y descríbele el ambiente que quieres evocar.

Rápidamente, Gemini transformará tu foto en otra en la que parecerás formar parte de la serie, un compañero más de Lucas, Mike, Will, Eleven y Dustin.