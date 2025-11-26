¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil del año?

¡Llega el momento de votar el Imbécil del año! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos el imbécil del año. Estas son las opciones:

Espada. En China, un hombre realiza un espectáculo callejero con una espada de fuego. No la sujeta bien y esta acaba en el público.

Agua. Una chica trata de hundir un globo en el agua. Al hacer fuerza lo peta, se desequilibra y acaba remojada.

Inundación. Un hombre baja de su barca para pasear por una calle inundada. La zona en la que intenta apoyarse es más profunda de lo que cree y eso hace que acabe hundido en el agua.

Cuerda. Un hombre baja con estilo unas escaleras saltando los peldaños. Pero por ir mirando a la cámara no ve una cuerda que atraviesa su camino, tropieza con ella y cae de bruces al suelo.

Super Mario. Un joven se adentra en un parque con decoraciones de Super Mario. Se mete tanto en el papel que intenta destrozar un ladrillo sorpresa con su cabeza y acaba con un chichón.

Muro. Un hombre se sube a un muro para hacerse una foto con su mujer. Al hacerlo le empuja y ambos caen al suelo.

Globo. El chico se prepara para reventar un globo con toda la confianza del mundo, convencido de que será cosa de un segundo. Pero al darle el golpe definitivo, el globo rebota, pierde el equilibrio y termina cayendo al suelo de forma espectacular.

Cohete. Un chico se coloca un cohete en la boca y lo enciende. Pero no cuenta con que, al despegar, la llamarada y toda la pólvora irán directamente a la cara.

Silla. Un hombre se sube a una silla giratoria y comienza a dar vueltas. La silla tiene ruedas y se va desplazando, hasta que al final pierde el equilibrio y acaba cayendo al suelo.

Barro. Un chico decide lanzarse de cabeza a un gran charco de barro. Lo que en su cabeza era una gran idea acaba en un planchazo sobre el lodo, que era mucho más sólido de lo que él creía.

¡Vota por tu vídeo favorito!