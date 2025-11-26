¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

Motorista: Un motorista se despide de su mujer, que le graba, mientras circula con la moto en una calle. La mujer le dice: "Adiós mi vida". Justo en ese momento, por detrás aparece otra moto, y choca contra él.

Pirámide: Durante un desfile por la conmemoración de la Revolución Mexicana celebrado en Zacatecas, varios miembros de la Policía Vial intentan hacer una pirámide humana sobre el techo de un coche patrulla. De repente, se desestabilizan y caen estrepitosamente al suelo.

Alcohol: Dos parroquianos de un bar han demostrado que toleran el alcohol de manera diferente: mientras uno andaba brincando y bailando por el bar, el otro tenía dificultades para encontrar la manera de levantarse de la silla.

Matrimonio: Un hombre le pide matrimonio a su pareja, mientras una fotógrafa trata de inmortalizar el momento. Sin embargo, en el momento más importante, la fotógrafa tropieza y cae al suelo, sin poder captar correctamente la pedida de mano. Incluso, al tratar de reincorporarse, vuelve a caer hacia el suelo.

Lancha: Una pareja de ancianos aparece junto a una lancha en un muelle a toda velocidad. El hombre, que es quien conduce, no frena lo suficiente, y se come parte del muelle. Finalmente, la embarcación acaba "aparcada".