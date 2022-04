Esta nueva semana empieza a dejar atrás la resaca del vergonzoso momento de Will Smith en los Oscar y llegan nuevas series de estreno a las plataformas con títulos que permiten centrar el foco en otros temas. Las intrigas de 'Élite' vuelven a la carga con un nuevo curso en su quinta temporada en Netflix, también llega a COSMO la serie británica 'In my skin', con una historia de paso a la madurez. Además, 'Tokyo Vice' o 'Sentimos las molestias' son dos de los estrenos que llegan a HBO Max y Movistar Plus+. A continuación, están todos los detalles de estas y otras series de estreno de la semana.

Netflix

'Jimmy Savile: una historia británica de terror' -Miércoles 6 de abril

La nueva serie documental de Netflix explora en la terrible historia de Jimmy Savile, un famosísimo personaje de la televisión británica que durante décadas en el sector del entretenimiento en Reino Unido. Implicado en numerosas causas benéficas, fue nombrado caballero del Imperio Británico e incluso tesoro nacional antes de morir en 2011. Después, varias investigaciones destaparon que había sido un depredador sexual que dejó tras de sí más de 450 víctimas. El documental analiza cómo pudo esconder su realidad durante tantos años y engañar a todo un país.

'Élite'-Viernes 8 de abril

La intriga, la pasión, los secretos, el lujo y la fiesta vuelven a darse cita en la quinta temporada de 'Élite'. El centro de Las Encinas reabre sus puertas tras la fatídica fiesta de Nochevieja de Phillips, la huida de Guzmán y la muerte de Armando, un secreto que podría acabar con la historia de Samuel y Ari. Junto a los personajes habituales, se incorporan Adam Nourou como Bilal, Valentina Zenere como Isadora, heredera de un imperio del ocio nocturno; y André Lamoglia que será Iván, hijo del mejor futbolista del mundo.

HBO Max

'Tokyo Vice'-Viernes 8 de abril

Esta nueva serie está inspirada libremente en el relato de no ficción contado en primera persona del periodista estadounidense Jake Adelstein sobre el ritmo de la Policía Metropolitana de Tokio. Se trata de un drama criminal, filmado en Tokio y que captura el descenso a los bajos fondos cubiertos de neón de Tokyo de Adelstein (interpretado por Ansel Elgort) a finales de los 90, donde nada ni nadie es realmente lo que parece.

PrimeVideo

'Madres'-Viernes 8 de abril

Llega la cuarta temporada de la serie que entrelaza historias personales y casos médicos en el entorno del Hospital Los Arcos. Las vidas de los profesionales sanitarios serán en esta ocasión las que tomen el protagonismo. Tras los cambios de la tercera temporada y el nuevo rumbo de la vida profesional y personal de la doctora Olivia Zavala (Aida Folch) llegarán además nuevas incorporaciones que aportarán nuevas tramas. Nuria Roca, Nuria Herrero, Antonio Velázquez, José Manuel Seda, Álvaro Rico, Belén Écija, Júlia Molins, Enric Masip y Jordi Coll son algunas de las nuevas caras.

Movistar Plus+

'Sentimos las molestias'-Viernes 8 de abril

Antonio Resines y Miguel Rellán protagonizan esta comedia dramática sobre las grandes amistades que pueden ser eternas y lo que supone envejecer en la actualidad. Los dos actores interpretan a Rafael Müller, un aclamado director de orquesta que mantiene una amistad de décadas; y a Rafael Jiménez, una vieja gloria del rock, líder del grupo Cuidado con el perro, que se resiste a colgar la guitarra.

Apple TV+

'Pinecone y el Poni'-Viernes 8 de abril

El libro de Kate Beaton se hace realidad en esta nueva serie animada. Pinecone es una guerrera en formación que no tiene miedo a nada, pero siempre cuenta con la ayuda de Pinecone para que no se meta en problemas. Además, en el camino aprenden juntos que la vida puede ser una aventura llena de diversión.

Disney+

'Terapia alternativa'-Miércoles 6 de abril

El servicio de streaming de Disney+, Star, incorpora esta serie argentina que combina comedia y drama para contar la historia de una pareja de amantes que pasan por una crisis en su relación y deciden buscar a una terapeuta que les ayude a separarse para que puedan centrarse en sus respectivos matrimonios y ser felices.

'Vaya tela, Sam'-Miércoles 6 de abril

Esta nueva serie original sigue a Samantha Fink, una joven alcohólica en la veintena que tras protagonizar un vergonzoso episodio en una empresa multimedia de Nueva York decide toma una drástica medida para seguir sobria y evitar la cárcel: regresar con su sobreprotectora madre, Carol. Así, la protagonista vuelve a su casa en Boston, su antiguo trabajo en un supermercado y todos los problemas que la llevaron a beber. Sam comenzará entonces un viaje para dejar atrás su peor versión y convertirse en alguien mejor.

Filmin

'Espías en la sombra' T2- Martes 5 de abril

La segunda temporada de un apasionante e ingenioso thriller de espías de época con una protagonista que aporta al público una perspectiva inédita del mundo de la Guerra Fría. La serie rompe la dicotomía Washington VS. Moscú y traslada la acción a Helsinki, donde el KGB y la CIA pelean por el control del discreto territorio neutral de Finlandia. Con el aumento de las tensiones surge The Fist, un grupo especial del servicio secreto finlandés que lucha por mantener la independencia del país. Helena, recién llegada de Estados Unidos es reclutada por su padrino para unirse a The Fist y pronto descubrirá que su pasado podía poner al equipo en peligro.

'In my Skin'-Martes 5 de abril

Esta serie británica de dos temporadas es sobre el paso a la madurez, un género conocido como coming-of-age, que tiene como protagonista a Bethan, una joven de 16 años que lidia con las ansiedades e inseguridades de la vida adolescente. A eso, se une una difícil realidad en casa muy alejada del ideal que proyecta ante sus amigos.

COSMO

'Mystery in Paris' -Martes 5 de abril

COSMO ON estrena esta antología que es un homenaje a París durante la Belle Époque. Se trata de una serie protagonizada por siete mujeres valientes que se enfrentarán a robos, crímenes y asesinatos en los lugares míticos de la ciudad de la luz como el Moulin Rouge, la torre Eiffel, la ópera Garnier, la plaza Vendôme, el museo del Louvre, la Sorbona o el Elíseo. En cada capítulo un asesinato, una muerte, un secuestro o un robo inexplicable será un reto para una mujer diferente cada vez. La serie llega precedida por un gran éxito de audiencia en Francia con más de 4 millones de espectadores y casi un 18% de audiencia.