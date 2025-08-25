Ahora

Esta es la mejor respuesta para cuando te dicen que has engordado: "¿Te digo lo que me ha engordado también o te lo enseño?"

La creadora de contenidos está hasta las narices de que le digan que ha engordado y tiene un mensaje para todos aquellos que comentan el aspecto físico de los demás.

Si este verano también te has encontrado con alguna persona indiscreta que no ha dudado en comentar que has engordado, este vídeo viral de @may_te es para ti, para que nunca más vuelvas a quedarte sin respuesta ante tremenda impertincencia. Y además, es uno de los 'zascas' del día de Aruser@s.

"¡Tengo espejos!", grita indignada en respuesta a esa observación tan astuta. "¿De verdad, Conchi? Gracias por el apunte, reina del tacto. ¿Te digo lo que me ha engordado también? Porque si quieres, te lo digo o te lo enseño", prosigue ella, encendiéndose cada vez más con esta conversación imaginaria.

Mayte destaca que cuando se adelgaza esto también ocurre: "¡Uy, qué delgada estás! ¿Estás bien?". "Dejemos de hacer esto, porque no sabemos por lo que está pasando la otra persona", pide.

En el plató del programa de laSexta, hay quien también escucha esta frase a menudo, sobre todo, después de las vacaciones.

