'No se lo digas a nadie', la serie documental de ATRESplayer PREMIUM sobre el terrible crimen de Pioz incluye testimonios inéditos que permiten saber quién es Patrick Nogueira, el joven brasileño que asesinó a sus tíos y a sus primos pequeños en el chalé de la urbanización de Pioz (Guadalajara) en el que vivían. Además de repasar la investigación y la información oficial del caso, la docuserie ofrece un relato paralelo de los sucedido a través de los mensajes de Patrick a su familia y amigos antes, durante y después de los asesinatos.

Varios de los amigos de Patrick hablan en 'No se lo digas a nadie' para poder hacer un retrato del criminal, antes de que ellos supieran que lo era. Uno de ellos es Rafa Silva que cuenta que conoció a Patrick jugando al fútbol cuando tenían alrededor de 13 años: "Estábamos muy viciados con el fútbol", afirma. "Nos cuidábamos, no salíamos a beber ni a fiestas", explica. Además añade que Patrick estaba muy centrado en su deporte favorito: "Su mentalidad desde pequeño ya era la de un futbolista profesional y se inspiraba en Cristiano Ronaldo".

Tal y como apunta el periodista brasileño André Resende "Patrick estudiaba derecho y vivía en un piso que su padre le había comprado y amueblado para que viviera en una buena zona. También le regaló un coche para moverse y para ir a la universidad". Resende también explica que el joven se "se movía entre dos grupos, sus amigos de la universidad a los que había conocido con 13 años jugando al fútbol y otro grupo de amigos más jóvenes que él y que todavía estaban en el colegio, en secundaria". A ese segundo grupo es al que pertenecen Marvin Henriques y Jordana y según el periodista "Patrick ejercía una influencia muy fuerte sobre ellos".

El crimen de Patrick que pasó desapercibido para sus amigos

Marvin Henriques era, de hecho, uno de los mejores amigos de Patrick y con quien el joven compartió toda la información sobre el asesinato casi en directo. Henriques recuerda la llegada de Patrick Nogueira a su grupo: "Destacaba porque tenía un carisma por encima de lo normal. Sabía comportarse, tenía sus ideas claras y mucha confianza en sí mismo", asegura. Jordana también recuerda lo que más le impactó de Patrick cuando llegó a su pandilla a través de una amiga de Joao Pessoa. "Era encantador y muy correcto, pero también bromista". Aún así, la joven explica que le llamaba la atención que a veces cogía manía a alguien sin motivo aparente". En concreto, habla de una chica de la que Patrick decía "que no la soportaba y que sentía odio cuando escuchaba su voz".

Todos sus amigos coinciden en que Patrick Nogueira "tenía mucho éxito entre las chicas", pero él no parecía especialmente interesado. "No hacía nada por ligar, tenía que gustarle mucho para que hiciese algo". Era un chico guapo, deportista y despertaba cierta envidia o admiración entre esos amigos más pequeños, el propio Marvin Henriques se define como "escuálido o socialmente inadaptado" en comparación con Patrick y explica que "quería ser y hablar como él".

Ese encantamiento que provocaba en sus amigos fue lo que quizá hizo que a ellos les pasara desapercibido el oscuro secreto del pasado de Patrick cuando este lo compartió con ellos. Marvin Henriques revela en su testimonio inédito para 'No se lo digas a nadie' que "un hecho en el pasado de Patrick era un gran indicador de que era un psicópata". Y añade: "Es un hecho que nosotros ignoramos, lo obviamos por falta de madurez". Patrick apuñaló a un profesor cuando iba al colegio en Altamira y la propia Jordana explica que cuando Patrick se lo contó no parecía un asunto tan grave: "No sonaba a una puñalada. Cuando me lo explicó no me pareció tan fuerte", asegura.