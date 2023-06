En Brasil, las familias de Marcos Campos y Janaína Santos conocieron la noticia del asesinato de la pareja y sus dos hijos a través de la prensa. Rápidamente, el hermano de Marcos se preocupó por su sobrino, que también estaba en España, y temió por su vida. "Podían hacerle lo mismo a Patrick", pensó, tal y como relata en la docuserie 'No se lo digas a nadie', de ATRESplayer PREMIUM, que ofrece una nueva visión acerca del crimen de Pioz, con testimonios de familiares y testigos.

Patrick Nogueiraresidía en Madrid con unas compañeras de piso. Al enterarse de lo sucedido, las chicas se pusieron en contacto con él. "Estamos muy preocupadas por nuestra seguridad", le aseguraba una de ellas a través de WhatsApp. "No tienes por qué. No les he visto en tres meses y vivían a 30 o 40 kilómetros de nosotros", respondió él.

Según Patrick le había escrito a la joven, su tío "no era buena persona". "Tenía deudas, se fue del trabajo con un dinero que no era suyo. Hizo algo chungo hace unos cuatro años y mi abuela tuvo que pagar", le aseguró. Sin embargo, esta versión es incompatible con la visión que tenían las familias de la pareja, quienes consideraban a Marcos como una persona tranquila, enamorada de su familia, feliz e inocente. Hasta entonces, la principal hipótesis de los investigadores apuntaban a un ajuste de cuentas, pero finalmente, se descubrió que el crimen poco tenía que ver con cualquier negocio turbio.

"Cuando Marcos alquiló la casa en Pioz me dijo: 'Walfran, alquilo una casa grande en una urbanización porque es cómoda y tiene mucho espacio para los niños'", relata el hermano de Campos.

Las compañeras de piso de Patrick siguieron en contacto con él. "Dicen que pueden haber sido sicarios", le escribió. "Si lo sabes todo sobre tu tío, puede que te estén buscando", decía asustada. Patrick regresó a Brasil a petición de su familia, pero antes de marcharse pintó su habitación "porque estaba sucia".

Al aterrizar en Río, Patrick mandó un enigmático mensaje a su compañera. "Solo pueden haber pasado dos cosas: o ha sido un problema de dinero de mi tío o yo soy el responsable de esto y soy un gran mentiroso".