Cuando la duquesa de Alba puso en marcha una colecta para que los españoles donaran dinero a la boda del rey Juan Carlos con Sofía

Pilar Urbano y José García Abad cuentan en este episodio de la docuserie 'Los Borbones: una familia real', cómo Franco contaba cada peseta que gastaba en el príncipe Juan Carlos. La asignación para su boda con Sofía fue particularmente escasa.

La infancia de Juan Carlos había transcurrido marcada por la preocupación de sus padres por el dinero mientras estaban en exilio, tras haberse marchado de España cuando se proclamó la II República, y su situación en nuestro país, cuando regresó él solo bajo la tutela del dictador no fue más boyante. "Donde lo pasó mal fue con Franco", asegura José García Abad, periodista y escritor, en 'Los Borbones: una familia real', la docuserie de atresplayer que ahora emite laSexta. "Se quejaba de que Villavicencio, que era el jefe de la Casa Civil de Franco, le regateaba hasta las Coca-Cola", añade. "Yo creo que eso es lo que explica que él tratara de almacenar dinero", concluye.

Juan Carlos se hizo mayor en la recatada y gris España de la posguerra, a la sombra de un dictador que imponía austeridad. Tanto, que cuando el aspirante a rey inició su relación con Sofía de Grecia, le obligó incluso a economizar en las llamadas a su novia.

Las 70.000 pesetas de Franco para la boda real

Dada la precariedad de la familia real española en Estoril, Juan Carlos y Sofía se casaron en una ceremonia en Atenas. En España, la duquesa de Alba y el financiero Luis Valls Taberner pusieron en marcha una colecta para que los españoles que lo deseen hagan sus donaciones. La iniciativa contó sobre todo con el apoyo de la aristocracia.

"Con esta colecta es cuando ellos empiezan el rodaje como recién casados. Franco les dio una asignación de 70.000 pesetas, de entonces. Yo ganaba bastante más en el periódico como redactora", analiza Pilar Urbano, periodista y biógrafa de la reina Sofía, en este documental.

Tras la boda y una luna de miel que duró tres meses y que pagó el banquero Emilio Botín con un talón de 6.000 euros, la pareja se instaló en Madrid. "¿Dónde los pusieron a vivir? En la Zarzuela. El palacio de la Zarzuela, que yo no sé ni cómo lo llaman palacio. Ahora, porque lo han ampliado", comenta la también periodista Carmen Enríquez, quien también presta su voz a esta producción de atresmedia.

El modesto palacio de la Zarzuela

En ello también reparaba una periodista extranjera en 1992, cuando entrevistaba al ya rey Juan Carlos I en los jardines de palacio. "Para mí, que veo a las reyes y a las reinas viviendo en grandes palacios, esta es una casa muy modesta para un rey", le decía al monarca. "A mí no me parece modesta, es bastante grande" contestaba él en este vídeo que rescata la docuserie. "Pero no es tan grande como el palacio de Madrid", apuntaba ella.

"Tú lo comparas con cualquier otro palacio que sirve de residencia a las familias reales europeas y es que no hay color", concluye Enríquez.

