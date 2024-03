El final de The Big Bang Theory estuvo cargado de emociones —¿quién se iba a esperar (alerta, spoiler) que Sheldon Cooper diera un discurso de agradecimiento en el que acabara nombrando a todos sus amigos, uno por uno, en la ceremonia de entrega de los Premios Nobel—. La serie ponía punto final a la historia de aquellos inteligentísimos amigos de Pasadena (California) en 2019 y desde entonces, no se han vuelto a dejar ver juntos en la pequeña pantalla ninguno de los protagonistas. Hasta ahora. Jim Parsons (Sheldon Cooper) y Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) recuperan su historia de amor en el final del spin-off del personaje de Cooper, El pequeño Sheldon.

Parsons ha confirmado que recuperar su papel de Sheldon Cooper ha sido "más bonito de lo que esperaba". "Una de las razones por las que estaba emocionado por hacerlo era porque el guion que han escrito es muy dulce. Creo que han trabajado con Mayim y conmigo para esta serie de una manera preciosa", ha señalado el actor en una breve entrevista con Entertainment Tonight. "Espero que todos piensen igual", ha señalado. Parsons ha hecho hincapié en cómo fue una experiencia "realmente especial", teniendo en cuenta la manera en que graban —"Es una serie de una única cámara y nosotros somos multicámara", ha explicado.

"Llegar allí con Mayim (Amy Farrah Fowler), a un mundo en el que somos invitados, y revisitar a estos personajes un poco mayores ha sido una circunstancia completamente diferente", ha celebrado el actor. Su 'visita' a El joven Sheldon se espera que sea una escena tipo flash forward: esta es la primera vez que Parsons y Bialik recuperan los papeles de Sheldon y Amy desde que The Big Bang Theory terminó, en mayo de 2019. Y Parsons ha asegurado que aunque todo ha dejado una especie de gran recuerdo, regresar a aquello ha sido distinto. "Somos mayores y no habíamos visto a toda esa gente", ha explicado. Diferente, sí, pero también muy bonito.

Lo cierto es que Parsons no es 'nuevo' del todo en El joven Sheldon. Siempre ha tenido papel de narrador, pero volver a encarnar a Sheldon Cooper es otra cosa, y ha reconocido que no ha sido como volver a coger una bicicleta. "Bueno, sí y no", ha matizado. Al terminar la primera lectura de guion, sin haber grabado, Bialik se acercó a Parsons y le dijo: "Uy, pensé que me sentiría más segura". "Y yo le dije: 'Yo también'. Pensé que sería como ponerme unos zapatos viejos. Y al final lo fue, pero después de una hora, más o menos", ha explicado. "Luego pensé: '¿Todavía sé hablar así?'. Fue raro".

El joven Sheldon llega al final de su historia al terminar la temporada 7, en abril de 2024. No obstante, la CBS ya ha adelantado que el universo The Big Bang Theory seguirá expandiéndose, ya que han pedido otro spin-off, éste derivado de El joven Sheldon, sobre George y Mandy criando a su familia en Texas. Detrás de esta nueva idea está el mismo trío que ideó The Big Bang Theory y El joven Sheldon: Chuck Lorre, Steven Molaro y Steve Holland.