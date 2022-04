No siempre es fácil dar con la clave del éxito de una serie de televisión y por eso cuando una ficción triunfa los creadores y productores buscan la manera de alargarla todo lo posible. Uno de los riesgos es estirar la trama temporada tras temporada hasta que, en ocasiones, se llega un punto de inflexión en el espectador que provoca el efecto contrario al deseado y se termina aburriendo al personal. Por eso, últimamente hay una tendencia a crear secuelas, precuelas y spin-off que permiten profundizar en el universo o los personajes de la serie original, pero con una nueva trama. Un sin-off puede ser una secuela o una precuela, pero no siempre son lo mismo. Es decir, se considera sin-off cuando la nueva serie parte de un personaje de la serie original y este puede ser una precuela si nos vamos a un momento anterior en la vida de ese personaje, por ejemplo a su infancia como es el caso del 'El joven Sheldon', o una precuela, si la serie derivada muestra al personaje en el futuro como fue el caso de Netflix con 'Madres Forzosas'. Aunque, en la práctica, ha llegado un punto en el que precuelas, secuelas o sin-off entran un poco todas dentro del mismo saco.

Sin embargo, que la serie original sea un éxito no garantiza que el spin-off también vaya a serlo y sirva de ejemplo 'Joey', la serie que se centraba en uno de los protagonistas de 'Friends', que fue sin duda uno de los grandes pelotazos de los años 90. La serie protagonizada por Matt Le Blanc fue cancelada tras dos temporadas. En otras ocasiones, pasa lo contrario y el spin-off es tan bueno o supera a la original y de esos hay unos cuantos casos, a continuación repasamos los más recientes.

'Better call Saul'

'Bettter call Saul' es la serie derivada de la exitosa Breaking Bad y cuenta la historia de Jimmy McGill que después sería conocido como Saul Goodman y al que da vida el actor Bob Odenkirk. En este caso, la serie es una precuela ya que se sitúa seis años antes de los acontecimientos que narra la serie original y muestra el viaje del estafador de poca monta McGill hasta convertirse en el abogado del narcotráfico y criminal Saul Goodman. La serie está a punto de estrenar su sexta y última temporada después de que el protagonista, Bob Odenkirk se recuperase del infarto que sufrió en pleno rodaje de la serie. Además, para cerrar el círculo el creador Vince Gilligan va a hacer un regalo a la fiel audiencia que lleva años pidiendo la reaparición de Walter White y Jesse Pinkman en el sin-off. El esperado crossover se producirá en la temporada final de la serie.

'The good fight'

El drama 'The Good Fight' surge de la aplaudida 'The good wife' y se centra en la protagonista Diane Lockhart y los problemas para superar la crisis económica que sufre en la serie original. Todo comienza un año después de los hechos con los que acaba The good Wife. Lockhart, interpretada por Christine Baranski, es una abogada que tiene que renunciar a su sueño de jubilarse en Francia después de que su gestor la meta en una estafa financiera dejándola en la ruina. A partir de ahí empieza su particular vía crucis para recuperar el prestigio personal y profesional. La serie fue renovada en 2021 por una sexta temporada, aún pendiente de estreno.

'Fear the walking dead'

Si hay una serie que sabe de spin-off es 'The Walking Dead' que ha convivido con dos de sus series derivadas. Una de ellas de 'Fear the walking dead', que traslada la acción a Los Ángeles y se ambienta inmediatamente antes del estallido del Apocalipsis zombi cuando el mundo ya se estaba transformando en lo que se ve en la serie original. La serie se centra en una gran familia disfuncional de California formada por la consejera escolar Madison Clark, su marido Travis Manawa que trabaja como profesor de Literatura, los hijos de ambos Alicia y Nick y el hijo de Travis de un matrimonio anterior. La desinformación sobre el misterioso virus les mantiene aislados hasta que inician junto a otra familia un viaje que les llevará primero al mar y después a la frontera de Estados Unidos. Así, los protagonistas buscan a otros supervivientes mientras intentan que lo que queda del mundo sea algo mejor. La serie ya ha sido confirmada por una octava temporada.

'The Walking Dead: World Beyond'

Esta serie es el segundo spin-off y tiene lugar después de los acontecimientos que narra la serie original. La historia presenta a la primera generación de supervivientes nacidos durante la emergencia zombi. Esta trama está contada desde una perspectiva más joven con unos protagonistas que no saben cómo era el mundo antes del apocalípsis zombi y deben dejar atrás la comodidad de su mundo y enfrentarse al peligro si quieren encontrar respuestas a todos los interrogantes. Ambientada en Nebraska, la serie ha tenido solamente dos temporadas muy lejos de las 11 entregas de la serie original y de las 7 del primer spin-off, 'Fear the walking dead', que ya ha confirmado una octava temporada.

'El joven Sheldon'

'El joven Sheldon' es un spin-off de la sitcom 'The Big Bang Theory' que se centra en el personaje de Sheldon Cooper para dar a conocer la infancia del peculiar protagonista. Iain Armitage se mete en la piel del Sheldon de 9 años y Jim Parsons, el actor que da vida al personaje adulto en The Big Bang Theory, ejerce como narrador en el spin-off que sigue al superdotado, ingenuo y vulnerable niño durante su infancia en Texas junto al resto de su familia. Su padre trata de entender en su propio hijo mientras se gana el futuro como entrenador de fútbol americano y su madre protege a un niño que no encaja en su entorno. Su hermano mayor pelea por destacar en el instituto, pero lo tiene difícil compartiendo clase con su hermano pequeño. Y la hermana melliza de Sheldon es la única que le habla claro a su hermano, en parte motivada por la carencia de atención. La serie tiene previsto continuar, al menos hasta la séptima temporada que llegará en 2023-24.

'Sin cita previa'

Sin cita previa es uno de los spin-off de Anatomía de Grey, el drama médico por excelencia. Creada también por Shonda Rhimes sigue a la doctora Addison Montgomery en su traslado desde Seattle a Los Ángeles para trabajar en la clínica privada de unos amigos. La serie derivada fue definida por la propia Rhimes como “una Anatomía de Grey para adultos” ya que la media de edad de los personajes es más alta. La nueva serie se presentó con un episodio doble de la original que sirvió de piloto. A través del personaje interpretado por Kate Walsh conocemos a también a sus colegas médicos, los problemas de las relaciones personales entre ellos y los dilemas morales que surgen en el desempeño de la medicina. La serie se ha emitido durante seis temporadas y ha dado lugar a varios crossover entre la original y el spinoff.

'Vikingos: Valhalla'

Tras las seis temporadas de la serie 'Vikingos', ha llegado a Netflix un spin-off que amplía el universo de la serie original dando a conocer a nuevos personajes míticos de la historia vikinga. 'Vikingos: Valhalla' se sitúa 100 años después de los acontecimientos de Vikingos y presenta a una nueva generación de héroes legendarios que buscan forjar su propio destino y hacer historia fuera de sus fronteras. Leif Eriksson, Freydus Eriksdotter y Harald Sigurdsson no han terminado aún su gesta y aunque la primera temporada se acaba de estrenar, la plataforma confiaba plenamente en la serie porque encargó de inicio 24 episodios para repartir en tres temporadas. Y no se equivocaban porque la serie ha estado varias semanas en el Top 10. La segunda temporada ya está en producción y podría llegar en 2023 y la tercera está a punto de comenzar el rodaje.

'Merlí: Sapere Aude'

Esta serie es un spin-off de 'Merlí', la exitosa serie de TV3 que a lo largo de sus tres temporadas acercaba la filosofía al público gracias a las tramas de un grupo de estudiantes de instituto y a su profesor de Filosofía, Merlí Bergeron. Con sus métodos peculiares consigue captar el interés de los jóvenes y hacerles reflexionar mientras les habla de Sócrates, Schopenhauer o Nietsche. La serie derivada 'Merlí: Sapere Aude 'sigue a Pol, uno de los alumnos de Merlí que decide seguir los pasos de su mentor y estudiar Filosofía en la universidad con la idea de, algún día, ser también profesor. Sin embargo, comenzará un viaje en el que aprenderá que “la vida es mucho más difícil que sacarse una carrera”. La serie derivada cuenta con dos temporadas y la segunda y última es la que, sobre todo, cambiará la vida del protagonista.

'Start trek: Picard'

Es uno de los diez spin-off estrenados de la franquicia de cine y televisión. La serie original es de 1960 y desde entonces se han producido decenas de series y numerosas películas convirtiendo el universo de Star Trek en una franquicia que cuenta además con una legión de seguidores. Este sin-off se centra en el personaje de Jean Luces Picard y supone el regreso del actor Sir Patrick Stewart dieciocho años después de la película 'Star Trek: Nemesis'. El otrora capitán de la Enterprise decide volver a la accionaras recibir la visita de una misteriosa mujer en su retiro de la campiña francesa. Picard está muy afectado por la muerte de Data y la destrucción de Rómulo y con su regreso volverán también sus fantasmas del pasado.

'Madres Forzosas'

En los últimos años hemos vivido un boom por el regreso de series míticas de los 80 y 90 y el estreno en Netflix de 'Madres Forzosas' fue un ejemplo de ello. Este spin-off de 'Padres Frozosos' repite el esquema de la serie original centrándose en los personajes de las niñas de la serie de los 80 que en la actualidad ya son adultas. Si en la primera serie era un padre viudo (Bob Saget) el que contaba con la ayuda de su cuñado y su mejor amigo para crear a sus hijas, en esta ocasión es DJ (Candance Cameron) la que recurre a su hermana Stephanie (Jodie Sweetin) y a su amiga Kimmy (Andrea Barber). La sitcom se emitió durante cinco temporadas, muy cerca de las ocho que tuvo Padres Forzosos en su momento y su gran baza fue el regreso de casi todo el elenco para retomar sus personajes después de mas de 30 años.