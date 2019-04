La emocionante reacción de los actores de The Big Bang Theory al conocer cómo será el último capítulo de la serie

The Big Bang Theory emitirá su capítulo final el 16 de mayo. Las vidas de los siete amigos, Sheldon, Rajesh, Leonard, Howard, Penny, Bernadette y Amy, se separan para siempre.

Tras años y años de interpretación, los actores tienen una estrecha relación con sus personajes, por lo que han querido compartir su emoción tras leer el guión del último capítulo.

"Preparaos para un final que me ha dejado verdaderamente sin palabras", decía Kaley Cuoco en una publicación en Instagram donde mostraba la mesa llena de pañuelos.

Melissa Rauch, quien interpreta a Bernadette, también compartió su tristeza recordando todo lo vivido: "De niña siempre me elegían la última para cada equipo, así que llegar a ser parte de un grupo, y en particular de este grupo, ha sido muy especial. Siempre apreciaré estos momentos con mis hermanos y hermanas de The Big Bang Theory".

Johnny Galecki (Leonard), ha subido una fotografía en la que aparece devastado, secándose las lágrimas en la reunión; mientras, Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler), dedicaba su publicación a Melissa con las palabras: "Hemos llorado juntas y reído juntas y criado niños en el set juntas. No podría haberlo logrado sin ella".

Cada día falta menos para el final del 'sitcom', que lleva ya 12 años en antena y ha reunido a cientos de miles de fans alrededor del mundo.