Las esperas entre una temporada y otra de tu serie de televisión favorita se hacen cada vez más complicadas y quienes trabajan en ficción lo sabe. En los últimos años, y especialmente desde que irrumpiera el coronavirus en nuestras vidas retrasando la mayoría de las producciones audiovisuales, han sido varios los títulos que han recurrido a publicar pequeños cortos o episodios independientes entre entregas. Lo hemos visto en series como 'Euphoria' o 'Élite' y ahora en 'Los Protegidos: El regreso'.

La vuelta de la mítica serie de Antena 3 fue todo un éxito el pasado mes de septiembre y ATRESplayer PREMIUM confirmó que habría una segunda temporada, incluso antes de que acabase. La inusual familia Castillo que conquistó a la audiencia con sus extraños poderes sobrenaturales volvía a unirse, tras un tiempo separados, para hacer frente a una nueva amenaza. Ahora, mientras llega la nueva entrega, los fans van a poder deleitarse con pequeñas píldoras de menos de diez minutos centradas en los principales protagonistas.

La primera se llama 'Confía en mí' y como no podía ser de otra forma sigue a Sandra (Ana Fernández) y a Culebra (Luis Fernández) hasta un hotel. Tal y como se puede ver en el avance, ella no sabe que están haciendo allí, pero Culebra le pide, una vez más, que confíe en él y le recuerda que lo que está haciendo es sorprenderla tal y como ella le pidió. "Tú me dijiste 'sorpréndeme', pues eso es lo que hago", explica. Para saber más habrá que esperar al domingo 24 de abril.

'Los Protegidos: El regreso' no solo trajo de vuelta a Ana Fernández y Luis Fernández en los papeles de Sandra y Culebra, sino que la mayor parte del elenco retomó sus personajes para la vuelta de la familia Castillo haciendo frente común contra una inesperada amenaza. Antonio Garrido volvió a ser Mario, Daniel Avilés regresó como Carlitos y Mario Marzo repitió como Lucas. Maggie García se incorporaba para dar vida al personaje de Lucía. Todos ellos forman parte de los nuevos relatos que llegarán a partir de este domingo y que contarán también con Cossette Silguero (Dora), Javier Mendo (Borja Ruano), Gracia Olayo (Rosa), Carlotta Cosials (Paqui) y Esmeralda Moya, que regresa para volver a interpretar a Claudia.