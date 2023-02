Storm Reid ('Euphoria') protagoniza junto a Bella Ramsey el episodio 7 de 'The last of us' titulado 'Lo que dejamos atrás'. Aprovechamos para advertir de que este artículo contiene spoilers. Aunque arranca en el presente con Ellie cuidando a Joel (Pedro Pascal), después de que éste fuese herido al final del anterior capítulo, enseguida la trama nos lleva al pasado de la joven en el colegio de FEDRA. Allí descubrimos que ya era una alumna conflictiva y también se muestra como acabó siendo mordida por un infectado.

La historia revive la que para Ellie fue "la mejor noche de su vida" cuando, después de unos días desaparecida, su mejor amiga en la escuela de FEDRA y de la que parece estar enamorada en secreto vuelve a buscarla. Ella es Riley y regresa para despedirse porque se ha unido al grupo rebelde de las luciérnagas. Finalmente, convence a Ellie para que la acompañe a un centro comercial abandonado, que había sido clausurado por FEDRA y en el que Riley ha estado unos días escondida. Allí van a poder de muchas de las cosas de la vida anterior al virus, que ni siquiera ellas conocen de primera mano porque nacieron ya en un mundo infectado. Evidentemente, la noche se va a complicar mucho más de los esperado.

La historia de amor entre las dos jóvenes ha vuelto a despertar los comentarios homófobos de una parte del público y Storm Reid no ha dudado en pronunciarse como ya lo hiciera en su momento Bella Ramsey cuando se emitió el episodio 3 centrado en la historia de amor de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett). "Como dijo Bella cuando salió el episodios 3 'si no te gusta, no lo mires'", hay dicho Reid en declaraciones a Entertainment Weekly. "Estamos contando historias importantes, historias de las experiencias de la gente y para eso vivo. Eso es lo que hace buena la narración, porque estamos contando historias de personas que están ocupando un espacio en el mundo", ha añadido.

La actriz que también aparece en 'Euphoria' como Gia, la hermana de la protagonista, ha insistido en que no está preocupada por este tipo de comentarios. "Estamos en 2023. Si te preocupa a quién amo, entonces necesito que tengas claras tus prioridades", dijo. "Hay tantas otras cosas de las que preocuparse en la vida. ¿Por qué te preocupa que estos jóvenes -o cualquiera- se amen? El amor es hermoso, y el hecho de que la gente tenga cosas que decir al respecto, no tiene sentido".

Unas declaraciones que, como decíamos, coinciden con lo que ya dijo la protagonista Bella Ramsey en una entrevista para la edición británica de GQ cuando dijo que "la gente tendría que acostumbrarse". "Si no quieres ver la serie porque tiene una trama gay, porque tiene un personaje trans, eso es cosa tuya, y te lo estás perdiendo", zanjó.