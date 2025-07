La reflexión de Bea de Vicente sobre el ladrón 'mirón' de Marbella: "Si ella no hubiera estado acompañada, podría haber sido muy diferente..."

Bea de Vicente reaccionado en Más Vale Tarde a un "inquietante" suceso ocurrido en Marbella. Y es que un ladrón entró hasta ocho veces en el dormitorio de su víctima para ver sus partes íntimas mientras ella dormía, y se llevó 'solo' 300 euros, dejándose por el camino joyas, ordenadores y demás objetos de valor.

"El resultado probablemente de lo que estamos viendo si esta mujer no hubiera estado acompañada, hubiera sido muy diferente", ha expresado la abogada, a lo que ha añadido que se trata de un "allanador", y que ella no sabe "hasta qué punto lo que iba a buscando era dinero o joyas". "Puede ocurrir que sea un ladrón que aproveche una actividad delictiva (para otra cosa), o puede que la intención no fuera precisamente robar", ha señalado la abogada.