'Gomorra', la historia por la que Roberto Saviano vivió bajo amenazas de la mafia durante casi dos décadas

16 años ha tardado la justicia italiana en declarar culpables al capo de la mafia italiana Francesco Bidognetti y a su abogado de amenazar de muerte a Roberto Saviano y Rosaria Capacchione. Durante casi dos décadas, el escritor y la periodista han vivido con miedo. "Mi vida ha quedado destrozada; me la han robado y no he podido soportarlo", asegura Saviano tras la sentencia. Su obra, 'Gomorra' -que después dio lugar a una serie que emitió laSexta- lo puso en el punto de mira de La Camorra.

Publicado en 2006, el libro destapa las tramas de la mafia napolitana y señala a clanes reales, sobre todo de la zona de Casal di Principe y Caserta. Las amenazas de muerte le obligaron a vivir durante todos estos años con protección policial permanente y a base de ansiolíticos para poder conciliar el sueño.

Por qué 'Gomorra' molestó tanto a La Camorra

Con nombres, apellidos y detalles muy concretos y específicos, Roberto Saviano señalaba sin reparo y con fundamento a los capos y clanes de la mafia napolitana, describiendo con un estilo más cercano al periodismo de investigación que a la ficción las prácticas ilegales de La Camorra, desde el tráfico de drogas hasta la extorsión, pasando por la corrupción política y empresarial.

Los lugares en los que vivían, sus métodos para lavar dinero a través de lujosas marcas de moda y de la construcción, su manera de infiltrarse en las obras públicas o quiénes eran sus socios políticos y empresariales también quedó al descubierto tras la publicación de esta obra.

Cabe mencionar que el Clan dei Casalesi es uno de los más mencionados en 'Gomorra' y uno de sus principales lugartenientes era, precisamente, Francesco Bidognetti.

La repercusión de 'Gomorra' en la cultura

Con más de diez millones de copias vendidas en todo el mundo, 'Gomorra' fue traducida a 33 idiomas y recibió incontables galardones. El libro se convirtió pronto en un 'best seller', un auténtico fenómeno de masas que dio lugar a una conocida serie de televisión y hasta a una película dirigida por Matteo Garrone, ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes.

La serie de televisión

La lucha entre los clanes Savastano y Conte llega a laSexta con la serie ‘Gomorra’

Marcod'Amore, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Salvatore Esposito, Marco Palvetti y Domenico Balsamo, entre otros, protagonizan esta ficción, una coproducción de SKY Cinema, Cattleya, Fandango y La 7 y Beta. El rodaje se llevó a cabo en escenarios originales como los alrededores de Nápoles, Barcelona, Milán y Ferrara. La primera temporada fue emitida por laSexta en 2014.

Su entrevista con Jordi Évole

En 2014, el italiano hablaba con Jordi Évole acerca de lo que más le había molestado a la mafia de 'Gomorra'. "Al principio se lo compraba la mafia orgullosa de que sus nombres estuvieran ahí pero cuando el libro llegó a tantas manos, la historia llegó a ser una cosa problemática", comentaba. Saviano defendía que, aunque pareciera una exageración, él creía a ciencia cierta que "la cocaína domina el mundo": "Si yo invierto 1.000 dólares en cocaína, en un año me devuelven 182.000 dólares. Este es el poder de la cocaína, efectivo, dinero, mucho, inmediato".

Roberto Saviano: “La cocaína para la mafia es un cajero”

También hablaba del 'narcocapitalismo', "un capitalismo sin reglas". Y es que "el único límite que tiene un narcocapitalista es un narcocapitalista más fuerte que él". Saviano explica que "la cocaína para la mafia es un cajero".

Saviano, en laSexta Noche en 2014

En 2014, hace más de una década, Roberto Saviano hablaba en laSexta Noche sobre cómo había cambiado su vida después de haber publicado en 2006 el libro 'Gomorra'. El escritor destacaba que se había convertido "en prisionero" y que "nunca" hubiera "podido imaginar algo así". Su ambición, aseguraba, "era incidir sobre la realidad para cambiarla", pero años después no estaba "convencido" de que hubiera valido la pena. "Yo no he sido prudente y lo he pagado", lamentaba ya entonces.

Roberto Saviano: "No vale la pena arruinarse la vida al contar la verdad sobre el narcotráfico"

Su novia, sus amigos y su familia ya le habían abandonado por culpa de estas continuas amenazas de muerte. Tuvo también que dejar Italia y lo hizo "condenado a muerte", sin domicilio fijo, sin poder usar tarjetas de crédito. "Una media muerte o una media vida", describía él mismo.

La absolución de los capos en 2014

Absueltos los mafiosos que amenazaron a Roberto Saviano tras escribir 'Gomorra'

La justicia italiana absolvió a los capos de La Camorra que amenazaron de muerte a Saviano en 2014 por las revelaciones que hacía en su libro 'Gomorra'. Y en vez de a ellos, el Tribunal Penal de Nápoles condenó a su abogado, que fue quien en 2008 leyó en voz alta las amenazas de sus clientes.