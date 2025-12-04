Las operaciones estéticas de Letizia Ortiz para encajar en el molde de la princesa perfecta: de la rinoplastia al bótox, pasando por el busto

Letizia pasó de ser periodista a ser princesa casi de la noche a la mañana. Su vida cambió radicalmente y también lo hizo su cuerpo. Así da cuenta de ello esta docuserie de atresplayer.

La docuserie de atresplayer 'Los Borbones: una familia real' aborda en este cuarto capítulo cómo fue la llegada de Letizia Ortiz a la monárquica familia y cómo quiso convertirse poco a poco para encajar en el ideal de princesa que gran parte de la sociedad tenía en la mente.

Una parte de las transformaciones que necesitaba para ajustarse a esa imagen le hicieron pasar por quirófano en más de una ocasión. El documental rescata de la hemeroteca la noticia de un telediario de Antena 3 en el que se informaba de que se había retocado el tabique nasal. "Yo creo que quería rectificar la nariz porque tenía una nariz muy prominente en la parte de aquí. A mí me pareció normal porque le afeaba un poco el perfil, no de frente, porque ella es una chica muy guapa, pero le afeaba bastante. Entonces determinó hacerse esa operación", comenta Carmen Enríquez en esta producción.

Pero su nariz no fue lo único que cambió a lo largo de los años. La peor época personal de Letizia está marcada por la obsesión de estar a la altura de su ambición y encajar a la fuerza en ese molde. El documental analiza esas operaciones, de la rinoplastia, la mentoplastia, el alzamiento de busto o el ácido hialurónico a la bichectomía o el bótox.

Un vía crucis estético para contrarrestar la hiperexposición mediática.

"Lo que pasa es que yo creo que el problema de las operaciones es que son adictivas. Y a mí lo que me parece es que la reina Letizia no necesitaba tanto retoque, que ella es una mujer muy guapa. Porque, además, a las operadas por retoques, al final, se les pone a todas la misma cara o muy parecida. Y cuando las ves de cerca, además, su aspecto de piel es un aspecto un poco como de cera", opina Enríquez.

*Ya disponible 'Los Borbones: una familia real' en atresplayer.com

