Antonio Anglés lleva 31 años en paradero desconocido, después de que se diera a la fuga tras el hallazgo de los cadáveres delas niñas de Alcàsser. Los periodistas Genar Martí y Jorge Saucedo se desplazaron a Brasil con la docuserie 'Anglés: Historia de una fuga' para hablar con Neide Dias, tía de Antonio Anglés, quien accedió a responder a las preguntas de los periodistas.

La mujer aseguró "no saber nada" del asesino de las niñas de Alcàsser: "Yo no sé nada y mi sobrina Kelly no quiere saber nada del tema. No le gustan los comentarios. No le gusta que se hable de este asunto", declaró, tras lo que dijo que en la familia "no quieren saber dónde está Antonio, ni si está vivo o muerto". "No sé si está vivo o muerto, porque no encontraron su cuerpo", señaló, tras lo que expresó que solo sabe "que fue perseguido injustamente porque él no hizo nada". "Yo creo que él no era malo", defendió.

En ese momento, una llamada telefónica interrumpió la entrevista. Era su hijo, quien le pidió que no hablase con Genar Martí y Jorge Saucedo: "¡Por el amor de Dios! ¡No estés con ellos, no les hagas caso, no les digas nada!", manifestó el primo de Antonio Anglés, tras lo que le dijo a su madre: "No son de fiar; a ellos les da todo igual; no cuentes nada, mamá, por el amor de Dios; entra en casa, por favor". Así, la mujer dijo que no podía hablar y pidió disculpas por "no haber podido colaborar mucho".