Jennifer Aniston está de promoción con su última película, la comedia 'Misterio a la vista' que protagoniza con Adam Sandler y que es la segunda parte de 'Criminales a la vista'. Sin embargo, la actriz ha terminado hablando de uno de sus primeros trabajos, la serie de la década de los 90 'Friends', y reflexionando sobre "la evolución de la comedia". La actriz reconoce que "hay una nueva generación de gente, chavales, que ahora revisan los episodios de Friends y los encuentran ofensivos. Hubo algunas cosas que debimos haber pensado mejor ".

En una entrevista concedida a AFP en París, la también protagonista de la serie de Apple TV+ 'The Morning Show' cuenta que "la comedia ha evolucionado, las películas han evolucionado. Ahora es más difícil porque tienes que ir con más cautela, y eso complica las cosas para los cómicos, porque lo bonito de la comedia es que nos reímos de nosotros mismos, nos reímos de la vida". Además, cree que esta dificultad ha hecho que ahora se hagan menos series comedias.

Al revisitar la serie que marcó una época es inevitable encontrar aspectos cuestionables. La falta de diversidad del elenco y del equipo detrás de las cámaras o la homofobia que se desprende de sus gags están entre las cuestiones más criticables. Y así lo han reconocido miembros del equipo.

La propia creadora de la serie Marta Kauffman lo decía hace un año en una entrevista en Los Angeles Times. Explicó que después del caso de George Floyd se dio cuenta de que había "participado en un racismo sistémico del que no había sido consciente". Y añadió que desde ese momento se replanteó muchas cosas y entendió que tenía que corregir el rumbo para actuar de forma diferente.

¿Es realmente más difícil hacer comedia?

También sobre los límites de la comedia, Olatz Arroyo y Marta Sánchez las creadoras de 'Supernormal', que hace unos meses estrenaba su segunda temporada en Movistar Plus+ ellas defendían que no pasa nada por ofender.

En esta misma línea, Carlos de Pando y Sara Antuña, guionistas de 'Sin huellas', respaldan la comedia como "un vehículo muy guay para hablar de los dramas y más en un país como España en el que está muy presente el alivio del luto y en el que se hace comedia como vía de escape al dolor".

Además de las ya mencionadas 'Supernormal' o 'Sin huellas', hay grandes ejemplos recientes de series cómicas que no esquivan temas espinosos como pueda ser la religión o la discapacidad. Es el caso de 'We are the lady parts' (Filmin) o 'División Palermo' (Netflix), de las que también hablamos en este reportaje sobre joyas que no deberías perderte.

Recientemente, hemos asistido a una polémica por el intento de corregir los libros de Roal Dahl, algo que ya sucedió con novelas de Agatha Christie. Y lo mismo pasa con 'Friends' o con las películas de Disney, se trata del reflejo de otros tiempos y afortunadamente la sociedad ha evolucionado, cambiar lo anterior para que parezca que todo siempre ha sido perfecto quizá no sea la solución y tiene más lógica corregir lo que viene.