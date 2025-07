Bernardos, tajante con Montero por la financiación singular de Cataluña: "Cuando dice que no va a perjudicar a nadie, ¡miente!"

El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ha explicado en Más Vale Tarde en qué consiste la financiación singular de la que podría beneficiarse Cataluña y qué consecuencias tendría para otras comunidades autónomas.

"Esto es un pastel. Si Cataluña ahora tiene un trozo superior de la tarta, las otras tienen menos. Por lo tanto, es normal que las demás se quejen", afirma Bernardos. Además, anticipa cómo podría justificarse esta decisión desde el Ejecutivo central: "El Gobierno puede decir: 'Subo los impuestos y doy más dinero a todas las comunidades'".

Sin embargo, el economista advierte que, incluso en ese escenario, la situación no mejoraría para todos. "Por la sencilla razón de que lo que van a recibir en Extremadura, Andalucía... va a ser comparativamente menos de lo de ahora. Y cuando la señora Montero dice que esto no va a perjudicar a nadie... se lo digo muy claro: ¡Miente! Perjudica a todas aquellas comunidades que tienen menos renta per cápita", denuncia Bernardos.

Con estas declaraciones, el experto pone sobre la mesa un debate clave sobre la equidad territorial y el impacto político de la financiación autonómica.