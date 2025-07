Miguel Aguilera, 'hippie' de Tor, sobre la leyenda de los buscadores de tesoros en la montaña: "Sansa era uno de ellos"

Gregori d'Aulèstia,el primer 'hippie' que llegó a Tor y que fue secretario de Sansa, cuenta la leyenda que esconde la montaña de Tor: ¿había tesoros escondidos?.

En el vídeo sobre estas líneas, el 'hippie' asegura que Montané y Palanca "echaban a patadas" a estos buscadores de tesoros, ayudados con detectores de metales, que merodeaban la zona de Tor.

Esto es lo que desveló Miguel Aguilera a Porta en una de las entrevistas: "Siguiendo la casa común, al lado de un riachuelo, me encontré el hueso pequeño de una niña con una esmeralda con una montura de plata, lo saqué del hueso fácilmente y me lo quedé". Sobre si Sansa le habló alguna vez sobre los buscadores de tesoros, no duda en su respuesta: "Él era uno de ellos".

También se decía que había un tesoro guardado en Casa Sansa y que guardó todas las joyas antes de que quemaran la casa en 1944. Sin embargo, para Josep M.Aixás i Montané, sobrino de Sansa, todo "habladuría": "No tiene ningún tipo de verosimilitud".

