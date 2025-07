"No tenía motivos para matar a Sansa": la entrevista de Carles Porta a Coié, el contrabandista de Tor

"Hay gente que me acusa solo por joder, un vecino de Esterri d'Àneu me ha jodido las fincas, ¿también tengo que matarlo?", Josep Pujol, 'Coié', contrabandista en Tor el año del asesinato de Sansa.

En este último episodio, Carles Porta repasa los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar antes y después de la muerte de Josep Montané, Sansa, además de recopilar a los principales sospechosos del asesinato de quien se reivindicaba como propietario único de la montaña de Tor.

¿Tenía motivos Coié para matar a Sansa?

¿Fueron los mossos de Palanca? ¿Los contrabandistas? ¿Un sicario contratado por Rubén Castañer y los empresarios ingleses? ¿Fue algunos de los hippies?

En el vídeo sobre estas líneas, el periodista entrevista a Josep Pujol, Coié, contrabandista en Tor, aquien pregunta directamente si mató a Sansa. Su respuesta es un no rotundo."¿Eres un hombre violento?", pregunta directo Porta a Coié: "Prefiero que me tengan pánico, así no me estorban", confiesa.

"Hay gente que para joderme tiene que acusar a alguien, un vecino de Esterri d'Àneu me ha jodido las fincas, ¿también tengo que matarlo?", zanja Josep Pujol.

