'Sin huellas' llega a Prime Video con Carolina Yuste y Camila Sodi interpretando a dos limpiadoras que se encuentran un cadáver y huyen del lugar del crimen llevándose por error algo que no es suyo. Cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde y unos rusos las persiguen para matarlas y la policía las busca por algo que no han hecho. La pregunta es quién les quiere cargar el muerto y cómo pueden demostrar su inocencia. Se trata de "una premisa sencilla" como nos cuenta Carlos de Pando, uno de los 'showrunners', pero difícil de levantar con la "mezcla de géneros y tonos que tiene". Porque la serie que está ambientada en Alicante es una comedia, pero también un thriller, un western, un road trip, una de aventuras con algo de comedia romántica y de corrupción política e inmobiliaria.

Hacer que que todo empaste no es fácil y no solo lo consiguen, sino que el resultado es una serie inteligente y muy disfrutona con unos personajes a los que irremediablemente terminas por querer. Las propias actrices protagonistas hablan de sus personajes como dos mujeres maravillosas que "por sus circunstancias" se convierten en amigas inseparables que "se ayudan la una a la otra y se sostienen". La pareja derrocha química a lo largo de los ocho episodios de la serie y explican que la clave es la sororidad tanto de los personajes como del trabajo que han hecho."Cuando trabajas o te relacionas desde la sonoridad no hay competencia, brillas tú, brillo yo y brillamos juntas", defiende Sodi. La actriz mexicana también destaca la ausencia de sexualización de los personajes. "No están sexualizadas, no están vistas por el filtro de la mirada masculina y eso es muy refrescante como espectadora también", explica. Un dato que reafirma esto es que sus personajes se pasan la serie huyendo y, salvo en los flashbacks, llevan la misma ropa. "Estuve con esa camiseta durante seis meses y ahora la tengo en mi casa", cuenta Yuste como anécdota.

Sara Antuña, también showrunner de la serie, explica lo que querían contar con 'Sin huellas': "Me apetece una aventura y me apetece que sea entretenida y divertida y que toque todo tipo de temas que me interesen". Porque que sea una serie entretenida, divertida y ligera no tiene por qué significar que no hable de temas importantes. "Para nosotros la comedia siempre es un vehículo muy guay para hablar de los dramas y más en un país como en el nuestro en el que tenemos muy presente el alivio del luto y hacemos comedia como vía de escape al dolor", asegura De Pando.

Quienes son los personajes

En esta aventura Desi y Cata no están solas, de hecho la ficción cuenta con un reparto muy coral. Por un lado Silvia Alonso es Irene, policía y, casualmente, expareja de Desi; y trabaja con otro agente, Luis (Adrian Grösser). La familia Roselló, a la que pertenece la fallecida y que posee una de las grandes fortunas de Alicante está formada por Marisa Roselló (María Esteve), su marido Nestor Máñez (Borja Luna), y el hermano de la muerta Eduardo Roselló (Alex Gadea). Pavel Anton y Beka Lemonjava interpretan a Yuri y Sergei, los rusos contratados para perseguir a las protagonistas. Leonardo Ortizgris interpreta a Ubaldo, el exmarido de Catalina. Abraham Arenas y Pastora Vega son Miguel y Mariana, respectivamente, el hermano y la madre de Desiré.