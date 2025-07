'Transfer' para perros: el nuevo negocio de moda que ayuda a la conciliación familiar con tu mascota

¿Por qué es importante? "Siempre vamos con prisas. Es más cómodo que nosotros vayamos a recogerlo y no que tengan que venir ellos hasta aquí", nos cuentan los encargados de este hotel canino con servicio de trasporte. Y es que, la recogida a domicilio cuesta entre 15 y 25 euros.

La conciliación familiar con mascotas se complica, lo que ha impulsado el auge de negocios que ofrecen servicios de transporte adaptados a las necesidades de los dueños de perros. Estos servicios incluyen llevar a las mascotas al veterinario, peluquería o guardería y devolverlas a casa. Con un 40% de hogares con perros, estos servicios son cada vez más populares. Además, hoteles de mascotas ofrecen recogida a domicilio para facilitar las vacaciones de los dueños. Empresas como el hotel O Lar do Can en Oleiros y el hotel Arianza en Bilbao destacan por su comodidad. También las peluquerías caninas ofrecen transporte, facilitando el cuidado de las mascotas.

Dicen que las vacaciones son para relajarnos, pero todos sabemos que cuando llega el momento de empezar estos ansiados días, empezamos a agobiarnos. Todo se nos junta: hacer las maletas, organizar todo lo de los niños, sacar las tarjetas de embarque y, además, cuidar al perro. Para facilitarte un poco la vida, y que puedas viajar mientras tu perro está cuidado y en buenas manos, ya hay hoteles de mascotas que te ofrecen un servicio de recogida a domicilio para tu perro el perro.

Nos desplazamos hasta el hotel canino O Lar do Can, en Oleiros, A Coruña. "Yo al principio la llevaba hasta allí, pero luego vi que con ellos se iba muy contenta", nos cuenta Teresa Díaz, una de las ya muchas usuarias de estas empresas de 'transfer' para mascotas. "En lugar de coger el coche, de tener que instalar el separador del perro y todas estas cosas, lo llevan y lo traen. Es todo fenomenal", añade.

En esta residencia canina de Bilbao, en el hotel Arianza, también han incorporado recientemente el transfer de mascotas. Es un servicio para "cualquier persona, porque a todos nos puede surgir un problema", nos cuenta Ione Gálvez, la gerente. "O por comodidad, porque muchas veces es por la comodidad" de los dueños. Conga se va con Tor dirección a su residencia de verano. Allí, pasará varios días de vacaciones y sociabilizando con otros perros.

Porque el 40% de los españoles tienen perro. Así que también ellos tienen bus escolar. "Normalmente, los dejo desde la mañana, hasta la tarde". Las guarderías los recogen y vuelven a entregar en casa. Todo lo necesario para que los dueños puedan conciliar. "En el momento en el que se suben a la furgoneta y arrancamos, se tumban, se duermen. Hay algunos que hasta roncan", nos explica José García, gerente del 'transfer' GATTOCAN.

Muchas veces no tenemos ni tiempo de asear a nuestras mascotas así que las peluquerías caninas también ofrecen transporte. No solo lo ponen guapo. "Hay mucha gente mayor o que simplemente no pueden desplazarse". Con todos estos servicios a nuestro alcance, tener mascota y conciliar.